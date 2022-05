Les composteurs, créés par Compost Motion, sont de véritables petites usines à valoriser les biodéchets. Cette entreprise héraultaise vient de mettre au point un « composteur fontaine », au design particulièrement soigné, destiné à équiper les résidences, les établissements scolaires, les restaurants, ou les quartiers.

C’est Arthur Jourdan, ancien ingénieur chez Valorga International, pionnier dans la méthanisation, qui a créé ce drôle d’engin. « J’ai commencé à travailler sur ce projet dans mon garage, avant d’être rejoint par d’autres personnes, branchées dans le commerce et le marketing, qui m’ont dit qu’en ce moment, le compostage avait le vent en poupe, confie-t-il. Et que l’on pourrait peut-être le proposer à des collectivités, etc. »

Ce composteur peut traiter « jusqu’à 200 repas par jour »

Ce « composteur fontaine », alimenté par un panneau solaire, est très simple à utiliser : il suffit de mettre les déchets dans une goulotte, en soulevant un couvercle. A l’Esat (Établissement et service d’aide par le travail) la Bulle bleue, à Montpellier, où la machine a été installée, elle permet de traiter « jusqu’à 200 repas par jour », note le fondateur. Ce qui correspond à 15 foyers, dans un immeuble, ou deux ou trois restaurants. Et pour récupérer le compost, il suffit d’ouvrir une trappe, et de se servir.

Le composteur fontaine créé par Compost Motion - Compost Motion

Le gros avantage de ce composteur d’un nouveau genre, c’est qu’il lève les principaux freins à l’essor du compostage collectif. D’abord, il n’est pas nécessaire d’empoigner une fourche pour retourner les déchets, une manœuvre qui peut s’avérer fastidieuse. Ce composteur tourne automatiquement et brasse les matières organiques, grâce à une roue à aubes, alimentée par une petite cascade, comme les moulins à eau traditionnels. « L’eau reste n’est pas en contact avec les biodéchets, note Arthur Jourdan. Les biodéchets sont oxygénés, ce qui favorise le compostage. » S’il ne pleut pas ou qu’il fait très chaud, il est seulement nécessaire d’alimenter le dispositif d’un ou deux seaux d’eau, au bout de quelques semaines, pour que le niveau soit suffisant.

L’autre qualité de la machine développée par Compost Motion, c’est qu’elle évite les mauvaises odeurs habituelles des composteurs, grâce à un filtre. La jeune entreprise héraultaise planche également sur la fabrication d’un composteur plus petit, et d’un autre, transparent, pour montrer aux enfants, dans les écoles, comment fonctionne ce processus. Arthur Jourdan espère également qu’une collectivité soit bientôt séduite, la métropole de Montpellier peut-être, et accepte d’expérimenter le procédé.