On savait que le loup se trouvait aux portes de la Bretagne car des individus avaient été recensés dans des départements proches comme la Loire-Atlantique, le Calvados ou la Vendée. Sa présence est désormais confirmée dans la région. Mercredi, un grand canidé a ainsi été filmé par un appareil automatique sur la commune de Berrien dans les monts d’Arrée, indique ce jeudi la préfecture du Finistère dans un communiqué.

[OBSERVATION D'UN LOUP DANS LE FINISTÈRE] Communiqué du Groupe Loup Bretagne - https://t.co/K5d6QoIDOK pic.twitter.com/nQXu5ssA5V — GMBreton (@MammBzh) May 5, 2022

Il s’agit là d’une « première depuis plus d’un siècle », précisent les autorités. A la fin du XIXe siècle, le loup a disparu de la région, éradiqué par les chasseurs et la population. Le dernier individu signalé aurait été tué en 1913 à Tréméven dans les Côtes-d’Armor. Cent dix ans plus tard, revoilà donc le loup en Bretagne. Les autorités se montrent toutefois prudentes. « A ce stade, cette observation dans le Finistère ne permet pas d’affirmer que le loup s’installe dans le département, indiquent-elles. La capitalisation des informations dans le temps est nécessaire pour évaluer l’évolution de la situation ».

Un individu en phase de dispersion

L’observation d’un individu seul et éloigné des zones de présence confirmée caractérise en effet les loups en phase de dispersion. Cela intervient régulièrement au printemps, période pendant laquelle les loups subadultes qui ne peuvent se reproduire au sein des meutes quittent leur territoire de naissance en quête d’un partenaire sexuel.

Ils peuvent alors parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant de séjourner plusieurs mois dans un secteur avant de le quitter. « La rapidité de déplacement et la discrétion de cette espèce d’un point à un autre fait qu’elle peut facilement passer inaperçue le long de son trajet de dispersion », souligne la préfecture du Finistère.

Le loup ne peut pas « s’installer durablement » en Bretagne

Cela fait plusieurs années déjà que le retour du loup agite les conversations en Bretagne. Début 2018, l’Observatoire du loup, une association de bénévoles regroupant des naturalistes et des géographes, annonçait ainsi un retour du canis lupus lupus dès 2020 dans les contrées bretonnes.

Une thèse alors battue en brèche par François de Beaulieu, auteur de nombreux ouvrages sur la nature en Bretagne. « Ce n’est pas sérieux. Certains individus pourraient bien sûr arriver jusqu’en Bretagne, ils en ont la possibilité biologique. Mais la Bretagne n’offre pas assez de ressources alimentaires ni de grands espaces pour que le loup puisse s’y installer durablement », confiait-il à 20 Minutes. Contactés, le renard et la belette n’ont pas encore réagi à ce retour du loup en Bretagne.