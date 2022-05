On vous en parlait mercredi : le gouvernement vient de publier la liste de 126 communes françaises qui se trouvent en première ligne face à l’érosion du littoral. En cause : le réchauffement climatique et la pression humaine, et avec eux la montée du niveau de la mer et la multiplication des tempêtes et des submersions marines.

Via la loi Climat et Résilience, les maires de ces villes devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 et 100 ans. Une topographie qui servira de base à de nouvelles règles d’aménagement du territoire, allant jusqu’à des interdictions de construire. Cette liste a vocation à être actualisée au moins tous les neuf ans. Mais êtes-vous concernés ?

Pour le savoir, voici les communes pointées en métropole :





Celles en Guadeloupe :





Ainsi que celles en Martinique :





Et pour finir, les communes de Guyane :





