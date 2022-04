« Total dégage, résistance et sabotage ! » Ils ne faisaient plus trop parler d’eux depuis l’expulsion musclée d’une partie de la ZAD au printemps 2018. Des habitants de l’ancienne « Zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes ont décidé de hausser le ton cette semaine afin de s’opposer au projet de déplacement d’une station-service TotalEnergies​ au sein de la commune voisine de Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique).

L’actuelle station Total, positionnée le long de la 2x2 voies Nantes-Vannes, a vocation à déménager un kilomètre plus loin, sur une parcelle concédée par l’Etat, afin de disposer d’une surface grande pour y aménager des services aux voyageurs motorisés.

« Nous nous ferons un devoir de bloquer » les travaux

Seulement voilà, ce transfert, initialement prévu dans le cadre de la construction de l’aéroport, n’est pas du tout du goût des riverains, ni même de l’association Notre-Dame-des-Landes Poursuivre Ensemble et des habitants de la ZAD toute proche. Ils craignent la destruction de « 6 hectares de terres agricoles, de haies et de prairies », alors qu’une autre station-service (Leclerc) se situe à trois kilomètres de là, sur la commune de Saint-Etienne-de-Montluc.

« Il n’est pas question que nous laissions cette multinationale infâmement écocidaire détruire une parcelle de plus, qui plus est à deux pas de la zad et dans le périmètre de la zone humide que nous nous sommes battus victorieusement pour préserver. Si des travaux venaient à commencer à l’automne ou plus tard, inutile de dire que nous nous ferions un devoir de les bloquer purement et simplement », préviennent les Zadistes. En attendant, le panneau de chantier attestant d’un dépôt de permis de construire a été recouvert par un écriteau : « parcelle totalement zadée ».

Sollicité, le groupe TotalEnergies ne nous a, pour l’heure, pas répondu.