Ah, le bon air du large ! Pas si sûr. À Marseille, comme dans nombre de villes portuaires de Méditerranée, on y respire un air largement pollué, où « plus de 900.000 personnes habitent encore dans une zone dépassant les lignes directrices Organisation mondiale de la santé (OMS) », note Atmosud dans son bilan annuel. Les sources de cette pollution sont variées avec trois pôles principaux que sont l’industrie, les transports routiers et le trafic maritime.

Et si, dans l’ensemble, la situation s’est quelque peu améliorée ces trente dernières années à Marseille avec un meilleur contrôle des polluants issus des transports routiers, l’année 2019 a été marquée comme celle où les émissions de dioxyde d’azote d’origine maritime ont dépassé celle des voitures et camions. Cette même année, la France annonçait sa volonté de voir une Zone d’émissions contrôlée être créée en Méditerranée, avec pour objectif une entrée en vigueur début 2022. De telles zones, déjà existantes en mer du Nord, Baltique et Amérique du Nord, contraignent les navires à limiter leurs rejets en soufre et dioxyde d’azote.

Pour l’heure, ce projet a été remis aux calendes (on parle désormais de 2025) et en février dernier, un appel à « son adoption au plus vite » émanant des maires de 24 villes portuaires du pourtour méditerranéen, réunis à l’initiative de Benoît Payan, a été publié. Car à bien des égards, la Méditerranée qui représente 0,8 % de la surface des mers et océan et concentre 25 % du volume mondial de transport maritime, ne peut plus se payer le luxe d’attendre. Encore faut-il que les outils industriels, les ports et les navires soient prêts.

Du retard et de l’inertie, mais une « dynamique enclenchée »

Au rayon des actions engagées, l’électrification des quais, et l’obligation pour les ferries de s’y brancher dès lors que leur escale dépasse deux heures. Jusqu’à présent, les deux quais des compagnies qui effectuent les rotations Corse-Marseille sont électrifiés à Marseille, et quatre autres sont en cours de raccordement. Toulon, a également lancé les travaux, et trois de ses quais seront raccordés d’ici au premier trimestre 2023. « Nous avons une évolution globale favorable », veut positiver Dominique Robin, président d’Atmosud. « La dynamique est à présent enclenchée, certes avec beaucoup de retard, surtout si l’on regarde ce qui a été fait sur le transport routier. Les catalyseurs à essence sur les voitures [qui permettent de filtrer certaines particules] ont été rendus obligatoire en 1997 », rappelle-t-il.

Dans le monde maritime, une première étape a été franchie en 2020, avec l’entrée en vigueur de l’accord de Marpol, limitant la teneur en soufre des carburants à 0.5 % contre 3.5 % auparavant. « Nous pensions que les armateurs opteraient alors pour des combustibles moins soufrés et plus chers. Mais ils sont plutôt allés vers l’installation de filtres », relève Dominique Robin. Pour les aider dans cette mise aux normes progressives, la région Paca a déployé 1,3 milliard d’euros dans son plan « Une COP d’avance ». « Cela afin de permettre, entre autres, l’électrification des quais et les équipements nécessaires aux navires pour s’y brancher », a expliqué le conseiller régional Mohamed Mahali ce jeudi lors de la 3e journée méditerranéenne de l’air. Ce budget devra aussi permettre aux navires de s’équiper de filtre à particules.

Commandes de cargos au GNL

Gilles Marcel, président de France Nature Environnement PACA (FNE) est également heureux de voir enfin « une prise de conscience partagée. En 2015, lorsque nous alertions sur le danger de la pollution, il n’y avait pas grand monde pour nous écouter. Et en 2017, à la première édition de la journée méditerranéenne de l’air, nous n’étions pas vus d’un bon œil. Aujourd’hui, nous avons une oreille plus attentive de toutes les parties, collectivités comme armateurs », se réjouit-il. D’autres perspectives pour limiter les particules fines sont aussi perceptibles. Dans le domaine du fret maritime, la propulsion au GNL représente 3,5 % de la flotte, mais 27 % des commandes de navires en termes de tonnage, indiquait un récent rapport de Clarcksons, société de services de fret. Un certain nombre d’armateurs, comme la CMA-CGM – qui dispose de 24 navires à GNL et 20 en commande – ont fait ce pari d’un carburant qui n’émet pas de particules fines.

Si un vent de changement sur le monde maritime semble bien souffler, ses effets prendront du temps à réellement se faire sentir. À l’image de celle d’un porte-conteneurs, l’inertie de cette industrie est longue.