Il tangue, avance péniblement, évitant soigneusement de poser sa patte arrière gauche. Un ours des Pyrénées, visiblement blessé, a été filmé par un amateur le 16 avril dans l’enclave espagnole du Val d’Aran, tout près de la frontière française. Selon Alain Reynes, le directeur de l’association Pays de l’ours – Adet, « on ne peut pas être affirmatif à 100 % mais il pourrait s’agir de Néré », un ours mâle de 25 ans, né dans le massif de « parents » slovènes et qui semble bien s’acquitter de son rôle de reproducteur.

Un ours, a priori le mâle « Néré » , a été observé et filmé le 16 avril 2022 en grande difficulté en Val d’Aran. Il est pour l’instant bien difficile de déterminer l’origine du problème et toutes les hypothèses sont permises.https://t.co/Zy1EnRXQW3@barbarapompili @b_abba — Pays de l'Ours (@PaysDelOurs) April 26, 2022

L’ours souffre-t-il d’une blessure accidentelle, d’une maladie ? Pour le savoir, il faudrait l’approcher. Et si les amis des plantigrades ont obtenu l’assurance que les techniciens spécialisés de l’Office français de la Biodiversité ont mis en place « un protocole d’observation particulier », ils restent inquiets pour l’animal boiteux. Et surtout ils en profitent pour demander où en est le protocole « ours en difficulté », une procédure sur laquelle ils ont été consultés en 2017 et dont ils n’ont plus eu de nouvelle depuis. « Quand un ours est blessé, qui fait quoi ? Peut-on le soigner ? Quel est le protocole d’intervention ? » demande Alain Reynes, qui considère « l’Etat français est démuni comparé à d’autres pays » dans ce genre de circonstances.

D’autres protocoles quand les ours sont trop en forme

Les associations constatent avec amertume que quand il s’agit de mettre sur pied une brigade d’effarouchement ou de placer sous surveillance un ours « à problème », comme le remuant Goiat, les procédures sont bel et bien là et les moyens engagés « considérables ». Elles aimeraient qu’il en soit de même pour prendre en charge les plantigrades en détresse. « La probabilité d’avoir besoin d’un protocole augmente avec la population des ours, d’autant plus précieux que l’Etat a décidé de stopper les réintroductions », souligne Alain Reynes.

Un nouveau préfet délégué aux ours, Denis Olagnon, doit prendre ses fonctions le lundi 2 mai. Il aura un dossier tout chaud sur son bureau.