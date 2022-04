« On a connu un temps où avoir une pâquerette ou un pissenlit dans son gazon, c’était mal vu, comme si notre jardin était négligé. Que l’araignée est sale et qu’elle fait peur​. Il faut oublier tout ça. Un jardin, ça ne doit pas être conçu pour respecter des codes esthétiques. » Depuis qu’elle a commencé à se former au jardinage « au naturel », Hélène est intarissable sur le sujet. « Parce que j’ai la sensation que l’homme s’est longtemps cru au-dessus de la nature, qu’il cherchait à la dompter. J’ai l’impression que ça a changé. » Pour tenter de montrer une autre manière de jardiner, elle a accepté de participer bénévolement à un projet d’ampleur en devenant actrice d’une formation en ligne appelée « Jardiner avec le vivant ».

Ce « MOOC », comme on les appelle aujourd’hui, est bien loin d’un tuto YouTube présenté par Michel le Jardinier. Pilotée par la Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) de Rennes, la formation gratuite (lire encadré) a nécessité plusieurs années de travail et des mois de tournage. Son objectif est clair : mieux faire connaître la biodiversité pour mieux l’apprivoiser. Et surtout éviter que les jardiniers n’aient recours aux pesticides ou aux engrais. « On n’invente rien. Toutes les techniques que l’on évoque dans cette formation, cela fait des années que nos associations en parlent. Notre défi, c’était de les faire connaître, de les transmettre », explique Manon Gouget. La chargée de mission de la MCE a visiblement réussi son coup en convainquant plus de 12.000 personnes à suivre la formation qui reste ouverte à inscription jusqu’au 6 mai. « On ne s’y attendait pas », reconnaît la jeune femme.

Hébergée par le réseau de botanistes francophones Tela Botanica, la formation « Jardiner avec le vivant » est devenue en quelques semaines une référence pour tous ceux qui voulaient comprendre le fonctionnement biologique d’un jardin. « Je plaide pour une phase d’observation. On veut souvent aller trop vite : tailler, planter, récolter. Mais on fait fi de ce qui existe déjà. Dans un espace naturel, il y a toujours de la vie existante. On ne doit pas l’oublier et la respecter. Il faut changer l’image de la pelouse toujours bien tondue et des rangs de carottes bien alignés », estime Laetitia Félicité. Éducatrice à la biodiversité au sein de l’association Bretagne Vivante, elle plaide avant tout pour que chaque habitant « passe plus de temps dehors » pour conserver une capacité d’émerveillement, de contemplation. Tout en rappelant que respecter le vivant ne veut pas dire qu’il faut « tout laisser en bazar ».

Pour ceux qui ont un jardin, un balcon… Ou pas

Conçue par des experts, cette formation en ligne s’est fixée comme objectif de vulgariser au maximum son contenu, alternant vidéos, quiz et expériences en milieu naturel. Pour rester accessible, elle s’est même adaptée aux millions de Français qui ne possèdent pas de jardin individuel, notamment ceux habitant en milieu urbain. « Il y a encore beaucoup d’idées reçues. Mais quand on comprend comment fonctionne un jardin globalement, on trouve plein d’astuces pour l’entretenir simplement », assure Violette L’Hommedé. Celle qui coordonne les actions de l’association Vert le jardin est habituée à intervenir en milieu urbain pour faire la promotion du compostage et de la nécessité de couvrir les sols pour éviter qu’ils ne soient à nu.

Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils ont l’image du potager ou des parterres fleuris bien désherbés. C’est notre rôle d’expliquer que le paillage est essentiel pour qu’il y ait de la vie ».

Né en Bretagne, ce MOOC a déjà séduit des milliers de passionnés à travers toute la planète. Comme un symbole dans une région où l’agriculture intensive est encore majoritaire, usant de pesticides et d’engrais pour produire plus. Et si le changement de modèle venait des petits jardiniers du dimanche ?