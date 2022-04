Le déploiement de la fibre optique en Loire-Atlantique serait-il parfois incompatible avec l’environnement ? Alors que les opérations s’accélèrent dans tout le département pour un raccordement total au très haut débit d’ici à 2025, l’inquiétude monte chez Fransylva Loire-Atlantique. Depuis plusieurs mois, le syndicat des forestiers privés alerte, photos à l’appui, sur « les dégâts ravageurs et durables sur les arbres et les haies bocagères refuges de la biodiversité et agréments de nos paysages ».

Car pour procéder à l’installation de ces nombreux poteaux et milliers de kilomètres de câbles, il faut au préalable nettoyer la végétation tout autour et notamment élaguer les haies, à 50 cm en largeur et 1 m de hauteur. Problème : les propriétaires, à qui un courrier est envoyé pour les informer qu’ils doivent eux-mêmes procéder aux travaux (si non c’est l’opérateur qui s’en charge), ne savent pas tous s’y prendre. D’autres en profiteraient pour gagner un peu d’espace.

« Certains coupent la tête des arbres, sectionnent leurs haies au sol, les massacrent, rapporte Jean-François de Ramecourt, président de Fransylva 44. Ils reçoivent la lettre, prennent peur et s’exécutent pour ne pas avoir de problème. Ils se rendent compte plus tard qu’il s’agit d’une catastrophe écologique. » Car les haies ne sont pas uniquement là pour séparer les parcelles. Indispensables au bon fonctionnement de la biodiversité, elles abritent oiseaux, petits animaux, insectes… « Le premier réservoir, ce sont les forêts, mais les haies jouent un rôle très important », poursuit Jean-François de Ramecourt. Pourtant, depuis 1950, 70 % d’entre elles ont disparu des bocages français et leur nombre continue de diminuer. Un programme « Plantons des haies » a été lancé l’an dernier par le ministère de l’Agriculture.

Enfouir les câbles, solution trop coûteuse

Enfouir les câbles, comme cela se fait dans les aires urbaines, serait la solution pour tous les endroits où les branches risquent d’endommager le réseau, estime Jean-François Ramecourt. Trop coûteux, répond Jean Charrier, le vice-président en charge du dossier au conseil départemental. Selon l’élu, l’aérien coûterait en effet trois fois moins cher que les câbles souterrains, sans compter les risques collatéraux de la deuxième option, par exemple au sujet des canalisations d’eau. « Cependant, il y a un vrai sujet, même s’il faut relativiser : il n’y a pas des haies mal taillées partout », poursuit l’élu, qui s’est engagé à ce que les fameux courriers soient envoyés le plus tôt possible, afin que les propriétaires aient le temps de se renseigner et de s’organiser. Il rappelle aussi que les mairies peuvent, si elles le souhaitent, classer certaines haies considérées comme « remarquables ».

Pour Jean-François de Ramecourt, dont les inquiétudes sont également partagées en Vendée, le problème risque de persister, voire de s’aggraver puisqu’au-delà des travaux préparatoires, les propriétaires devront ensuite procéder à l’entretien régulier des haies. « Il faudra élaguer deux fois par an, ce qui veut dire encore des risques, s’inquiète le porte-parole de Fransylva Loire-Atlantique. Sans parler des coûts supplémentaires que cela engendrera pour ces riverains… »

Quelque 14.000 km de linéaires doivent au total être installés dans le département. Si des retards subsistent encore à certains endroits, le conseil départemental indique de nouveau que les délais seront tenus.