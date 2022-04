Peut-on conjuguer ces deux nécessités que sont protéger sa peau du soleil et ne pas pourrir la planète ? Des chercheurs de l’université de Barcelone, en Espagne, ont établi dans une récente étude que des éléments chimiques des crèmes solaires filtrant les UV se retrouvent par la suite dans les rhizomes de posidonie, ces herbes marines essentielles à la biodiversité et à la vie sous-marine méditerranéenne.

« Cette étude est la première à constater l’accumulation des filtres ultraviolets dans les herbes marines », écrivent les auteurs. Les chercheurs ont notamment porté leur attention sur les produits contenant des oxybenzones, un composant chimique organique utilisé comme filtre ultraviolet et très soluble. Pareille étude avait déjà été conduite sur les coraux, concluant également à leur nocivité pour ceux-ci. Dans la foulée de celle-ci, les crèmes solaires faisant entrer cet élément dans leur composition ont été interdites récemment dans certaines régions des États-Unis, comme Hawaï, la Floride ou les Îles Vierges qui ont ainsi suivi la pionnière République des Palaos, un archipel du Pacifique, dans cette décision.

La photosynthèse affectée ?

Mais cette étude doit en appeler d’autres, particulièrement pour savoir si ces composants, accumulés par la posidonie, se retrouvent ensuite également dans les organismes qui s’en nourrissent. « Bien que nous n’ayons pas encore testé cette éventualité, mon hypothèse est que ces composants des crèmes solaires s’y retrouvent également », développe Nona Agawin, une des chercheuses responsables de cette étude publiée dans la revue scientifique Marine Pollution Bulletin.

Toutefois, sa principale inquiétude réside dans l’altération éventuelle des capacités de photosynthèse de la posidonie engendrée par ces composants. « Si nous trouvons que ces composants, en plus de s’accumuler dans les tissus, affectent aussi leur photosynthèse, alors nous allons avoir un problème », explique l’universitaire. « Ces herbes marines jouent un rôle important pour l’équilibre écologique des espaces côtiers de la Méditerranée. Elles oxygènent l’eau, stabilisent les sédiments et abritent une grande diversité de micro et macro-organismes », relève Nona Agawin.

Dès lors, la question de l’interdiction des crèmes solaires dont ces éléments nocifs entrent dans la composition doit se poser. Particulièrement pour les espaces soumis à une haute densité touristique, comme le sont les Baléares, lieu où s’est déroulée l’étude, mais aussi pour l’essentiel de l’arc nord-méditerranéen.