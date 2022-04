La situation n’est pas encore complètement revenue à la normale après le passage de la tempête Diego. Environ 6.000 foyers sont toujours privés d’électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé samedi soir le gestionnaire du réseau Enedis​ dans un nouveau point de situation.

Sur les 70.000 foyers qui étaient touchés par des coupures de courant depuis vendredi soir, « 6.000 clients restent à rétablir, principalement en Nouvelle-Aquitaine, autour de l’estuaire de la Gironde, et en Auvergne », a indiqué Enedis. « Suite au passage de la tempête Diego qui a touché la France hier (vendredi) après-midi, aujourd’hui (samedi), à 18h30, plus de 90 % des clients privés d’électricité ont été réalimentés en 24 heures », a souligné Enedis, ajoutant que « le retour à la normale est prévu demain (dimanche) dans la journée ».

« D’importants moyens techniques et humains » mobilisés

Enedis assure avoir « mobilisé d’importants moyens techniques et humains pour intervenir sur le terrain » avec la présence de « plus de 1.000 techniciens d’Enedis et d’entreprises partenaires » appuyés notamment par « des hélicoptères et des drones », qui permettent « de localiser les dégâts sur le réseau électrique ».

Depuis samedi matin, il n’y a plus aucun département en vigilance orange. L’opérateur de prévisions Météo-France a levé samedi matin l’alerte pour « vents violents » qui concernait encore trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes – le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire, comme pour les départements néo-aquitains de Charente-Maritime, de la Vienne et des Deux-Sèvres, sortis de la vigilance dès vendredi soir. L’alerte orange en Savoie pour « risque fort d’avalanches en haute montagne » a également été levée samedi matin.