Après la pluie, et surtout le vent, le beau temps est censé revenir. Pour 30.000 foyers, il tarde un peu à faire son retour. « Suite au passage de la tempête Diego, près de 30.000 clients sont encore privés d’électricité, notamment en Nouvelle-Aquitaine, autour de l’estuaire de la Gironde, et en Auvergne », a indiqué le gestionnaire du réseau Enedis dans un point sur l’état du réseau électrique à 8h30.

Selon Enedis, « plus de 1.000 techniciens d’Enedis et d’entreprises partenaires sont sur le terrain pour réaliser les diagnostics nécessaires et réalimenter au plus vite les clients concernés ». La moitié d’entre eux « ont été réalimentés en moins de 24 heures », notamment grâce aux boîtiers modernes, qui permettent d’intervenir à distance. Mais aussi parce qu’Enedis, dès la première alerte à propos de Diego, avait anticipé les dégâts potentiels et adapté sa réponse.

La vigilance orange pour « vents violents » qui concernait trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes – le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire –, a été levée samedi matin par Météo-France, tout comme pour les départements néo-aquitains de Charente-Maritime, de la Vienne et des Deux-Sèvres, qui étaient sortis de l’alerte vendredi soir. L’alerte orange en Savoie pour « risque fort d’avalanches en haute montagne » a également été levée samedi matin.