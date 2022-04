D’une vague de froid à un gros coup de chaud, qui n’arrangera rien à l’alerte sécheresse émise le 31 mars. Selon Météo-France, avec 26,1 °C, la température relevée ce vendredi à Nice dépasse le précédent record enregistré pour un mois d’avril dans la capitale azuréenne… il y a presque 76 ans. Selon les données de l’organisme, il avait fait 26 °C le 17 avril 1946.

🌡️#Chaleur remarquable ce vendredi sur Côte d'Azur par effet de foehn



📊Records mensuels de T°C max. battus à :

➡️#Nice : 26.1°C de T°C max. provisoire (ancien : 26°C le 17/04/1946)

➡️#Antibes : 26.9°C (26.8°C le 21/04/2018)

➡️#Menton : 27.4°C (27.2°C le 28/04/2012) pic.twitter.com/yMnYS1NlDO — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) April 8, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une température de 26,9 °C a également été relevée du côté d’Antibes (où le précédent record, à 26,8 °C, datait du 21 avril 2018). Et c’est à Menton qu’il a fait le plus chaud : 27,4 °C, avec là aussi un record battu. On avait enregistré 27,2 °C le 28 avril 2012.

Effet de foehn

Ces températures, inquiétantes alors que des restrictions sur l’usage de l’eau après une « saison de recharge » déficitaire sont en vigueur dans 98 communes des Alpes-Maritimes, ne devraient pas durer. Si le thermomètre s’est affolé ce vendredi sur toute la Côte d’Azur, c’est à cause d’un « effet de foehn », qui produit un vent sec et chaud sur le versant descendant d’une chaîne montagneuse, relève Météo-France.

De violentes rafales balaient les Alpes-Maritimes depuis jeudi soir. Le département a été placé en vigilance jaune « vagues-submersion » jusqu’à 21 heures ce vendredi. La ville de Nice a interdit l’accès à son littoral pour des raisons de sécurité.