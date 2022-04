Une décennie entière. Lundi 18 avril, le parc national des calanques ​fête ses dix ans d’existence. Un anniversaire qui rime avec succès, tant le nombre de visiteurs de ce parc aux portes de Marseille est exponentiel… et pose aussi problème. Dix ans après sa création, le parc expérimente cet été, pour la première fois en France, la mise en place de quotas, dans une calanque menacée par la surfréquentation, la calanque de Sugiton. Le directeur du parc national des calanques François Bland revient pour 20 Minutes sur cette décennie écoulée et les défis à relever.

Quel bilan retenez-vous de l’instauration d’un Parc national dans les calanques, dix ans après sa création ?

La nature se porte mieux. Nous avons de beaux résultats en matière de biodiversité. Par exemple, en mer, la mise en place de zone de non-prélèvement a fait que les populations de poissons ont été multipliées par quatre en six ans. On a une évolution très rapide qui concerne l’ensemble des espèces. Si on prend cette espèce phare qu’est le mérou, on est sur des populations qui ont très fortement augmenté. Très bientôt, il y aura autant, et peut-être plus de mérou dans les calanques qu’à Port-Cros. C’est un signe que le milieu marin se porte mieux, car le mérou est une espèce en haut de l’échelle trophique. Quand le mérou va, tout va !

Quels sont les points d’amélioration ?

Il reste effectivement des actions à conduire. La question de la forte fréquentation du parc constitue une pression forte sur le milieu naturel. Le parc naturel terrestre accueille un public très nombreux. Nous enregistrons une hausse de la fréquentation liée au contexte de la crise sanitaire. On constate un engouement de la population à aller davantage vers la nature. L’année 2021 a été la plus chargée depuis la création du parc national. Nous avons dès lors à mener un travail de gestion quand la fréquentation est intense.

Justement, cet été, vous expérimenterez, et c’est une première en France, l’instauration de quotas dans la calanque de Sugiton. Pourquoi cette calanque en particulier ?

Sugiton est une perle des calanques, une destination chère aux Marseillais et qui reçoit beaucoup de visites de tout public. Mais elle est en danger. Ce site connaît un niveau de fréquentation de l’ordre de 2.000 personnes par jour, ce qui est extrêmement important. Ce n’est pas la plus fréquentée : à Sormiou, par exemple, il y a entre 3.000 et 4.000 personnes. Par contre, Sugiton est une calanque finalement très petite. La surface d’accès à la mer est très réduite et estimée à 200 à 250 places raisonnablement.

Elle est de plus située dans une configuration avec une forte pente. Et donc, quand il y a de hauts niveaux de fréquentation, les gens s’installent partout. On assiste à une destruction de la végétation, donc une disparition des espèces qui sont présentes sur le littoral, et une érosion des sols qui est très importante. Les sols ont diminué de pratiquement une vingtaine de centimètres ! On voit des arbres totalement déchaussés. On est dans une dynamique qui fait qu’on a une régression du vivant. Et on s’achemine vers une calanque qui va être beaucoup plus minérale. On transforme progressivement et de façon irrémédiable cet espace. On avait entrepris certaines choses, notamment sur les sentiers d’accès pour canaliser. Mais quand vous avez 2.000 personnes…

Donc après, qu’est-ce qu’on fait ? Soit on laisse faire et on a une dégradation un peu irréversible du site. Soit on interdit totalement pendant les périodes de très forte fréquentation. Ou bien, effectivement, il y a une mesure intermédiaire. C’est la mesure que l’on met en place de manière expérimentale et qui compte sur la responsabilité des visiteurs.

Comment cela va-t-il fonctionner ?

Le constat, c’est qu’à Sugiton, on ne peut pas y aller tous en même temps. Donc, sur le site, on a fixé qu’il ne pouvait pas recevoir plus de 400 personnes de manière raisonnable pour le milieu. Il y a une capacité d’accueil de l’ordre de 300 personnes et un flux de visiteurs. C’est déjà diviser par cinq le niveau de forte fréquentation. L’accès restera gratuit. Par contre, il faudra réserver son permis de visite sur une plateforme numérique : sur le site Internet du parc ou sur l’application du parc. Et chacun pourra réserver soit quatre jours avant, soit l’avant-veille au soir. On a la libération des places qui se fera en deux temps. Et chacun pourra réserver jusqu’à cinq permis de visite. C’est un permis d’une journée, c’est-à-dire 24 heures.

On a délimité une zone qui nécessite un permis de visite, en fond de calanques. Et au niveau des portes d’entrée de cette zone délimitée, il y aura deux points de contrôle. Le visiteur qui aura son permis de visite, qui sera nominatif, devra présenter un QR code. Et s’il y a quatre personnes, il y aura quatre QR code différents. La mesure sera mise en œuvre les 26 juin et le 3 juillet, puis tous les jours du 10 juillet au 21 août. On fera ensuite un retour d’expérimentation en décembre.

Le millier de personnes qui allait à Sugiton va bien aller ailleurs… Comment faire ?

Dans l’ensemble des actions que le parc conduit, on travaillera sur les offres d’accueil des publics. Il y a une envie d’aller vers le littoral, la plage. Il faut donc qu’on puisse proposer des sites ailleurs. Ce sont des sujets en discussions avec les collectivités. Immédiatement des gens peuvent aller vers d’autres calanques, mais certains décideront d’aller à La Ciotat ou dans les gorges du Verdon. Dans les autres calanques, on a aussi des situations avec énormément de monde mais où le milieu peut soutenir un peu plus des hauts niveaux de fréquentation.

Cette logique de quotas va-t-elle être étendue à d’autres calanques ?

L’expérimentation sera réussie si on arrive à cette prise de conscience du public qui consiste à dire que faire l’effort de ne pas aller sur le site qu’on souhaitait fréquenter est une contribution à la protection de la nature. S’il fonctionne bien, c’est évidemment des dispositifs dont on pourrait s’inspirer dans d’autres sites, dans les calanques ou ailleurs. Mais on n’a pas de projet immédiat.