La tempête Diego arrive. La vigilance orange pour vents violents a été étendue vendredi matin à deux départements supplémentaires, le Puy-de-Dôme (63) et la Haute-Loire (43) qui s’ajoutent aux Deux-Sèvres (79), la Vienne (86) et la Charente-Maritime (17), a annoncé dans son dernier bulletin Météo-France, qui avait également déjà placé la Savoie (73) en vigilance orange pour le risque fort d’avalanche en montagne.

La tempête Diego se présente sur le proche atlantique ce vendredi matin, a indiqué le service météorologique à 06h00. Elle va traverser le pays aujourd’hui d’ouest en est. Les vents les plus forts souffleront de l’archipel charentais au Massif Central entre la mi-journée et la nuit de vendredi à samedi. Sur les départements placés en vigilance orange, les rafales seront comprises entre 90 et 110 km/h dans les terres avec des pointes à 120 km/h sur le littoral.

Plutôt rare en avril

Une telle situation est plutôt rare en avril. Une grande partie du pays connaîtra également un temps « agité » : de nombreux départements sont placés en vigilance « jaune » en raison d’un vent soutenu et de pluies importantes. Quelques chutes de neige sont même possibles entre la Normandie et les frontières allemandes. En Corse, de violentes rafales seront à craindre jusqu’en début de matinée sur le relief et le nord de l’île. Le vent perdra ensuite un peu de vigueur.

En conséquence, ce vent est susceptible de perturber les activités humaines de façon importante, des dégâts importants sont à attendre. Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et ferroviaires (et maritimes). Quelques dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone.