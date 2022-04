Ce jeudi midi, il fait pratiquement 20 °C au soleil, même s’il est timide pour un début de mois d’avril à Nice. En terrasse, certains clients portent encore la doudoune quand d’autres, sont en tee-shirt. C’est sûrement parce qu’ils sont assis juste en dessous d’un chauffage extérieur qui leur rosit les joues.

Ces appareils, apparus à la fin du XXe siècle pour créer une extension des établissements recevant du public, sont devenus de plus en plus populaires au moment de l’interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts. Mais depuis le 1er avril et l’entrée en vigueur de la loi climat votée en août 2021, ils sont désormais interdits. Des villes comme Rennes ou Lyon n’avaient pas attendu pour mettre en place cette mesure, qui, d’après le gouvernement, permettra d’économiser un demi-million de tonnes de CO2 par an.

« Je n’ai que ma terrasse »

Une nouvelle qui n’est pas arrivée jusque dans la capitale azuréenne, vu les nombreux chauffages encore allumés une semaine après la publication du décret. « J’en ai vaguement entendu parler, avoue à demi-mot le responsable d’un restaurant du cours Saleya. Mais nous, on est obligé. Ici, tout le monde a ses couverts en extérieur. Ça a de trop lourdes conséquences sur notre clientèle et donc notre activité. »

Même avis sur la place Garibaldi où le manager lance directement qu’il n’arrêtera pas les chauffages. « Personne ne viendra dans notre restaurant si on n’en a pas. On n’a pas d’intérieur. Et puis, quand les clients viennent, c’est pour être à l’aise. Ce n’est pas pour manger avec une couverture. »

C’est ce que pense David, qui boit un café. Pour lui, cette loi est « stupide ». « Quand je viens pour consommer, c’est pour passer un moment de plaisir, pas pour avoir froid, affirme-t-il. S’il n’y a plus de chauffage, autant rester chez moi ! »

Une « aberration écologique »

C’est un sujet qui semble diviser les Niçois. César, le patron de la Civette du Cours, ne dira que trois phrases : « Les humains doivent s’adapter. Si c’est une aberration pour certains, c’en est une écologique pour moi. Il faut bien commencer quelque part ! » Il sera obligé d’investir pour que son extérieur soit « tout fermé » car la loi permet une utilisation de ces équipements dans les lieux « couverts, étanches à l’air, fermés par des parois rigides ».

Danila, « écologiste » et Niçoise, est « contente » de la fin des terrasses chauffées - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Danila est d’accord. Cette cliente est « écologiste depuis des années ». Pour elle, « ces engins réchauffent la planète. Si j’ai froid, je mets un manteau ou je rentre. Je suis vraiment contente de cette loi. Il faut que ça change car maintenant, il y a urgence ! »

A deux tables, Clotilde vient de demander d’allumer le petit radiateur et avoue « que c’est la première fois qu’ [elle fait] ça parce qu’ [elle est] gelée ». « Ça nous permet de rester plus longtemps dehors », lance-t-elle. Avant de reprendre : « Mais en même temps, pour l’écologie, il y a un cas de conscience. En plus, à Nice, on a de la chance ici parce qu’il fait bon tout le temps. C’est réalisable parce qu’on a quand même le soleil et quand il pleut, on ne sort tout simplement pas ! »

Les établissements qui ne respectent pas cette mesure s’exposent à une amende de 1.500 euros et de 3.000 euros en cas de récidive. Les contrôles seront pédagogiques jusqu’à l’hiver prochain.