Les beaux jours ensoleillés sont repartis bien vite. La situation doit se dégrader dès ce jeudi et, encore plus, ce vendredi. En cause, la tempête Diego qui va traverser l’Hexagone vendredi, annonce Météo France ce jeudi.

L’institut météorologique annonce des vents et des pluies « conséquents » pour ces deux prochains jours. Dans une grande partie de la France, à l’exception du sud, les précipitations devraient atteindre de 20 à 40 millimètres de pluie et 60 millimètres localement en quarante-huit heures.

⚠️🌬️🌧️#Vents et #pluies, conséquents ces 2 prochains jours, #jeudi #vendredi, en lien avec la #tempête #Diego.



Flocons en montagne

Dans les reliefs, de la neige est attendu au-dessus de 1.800-2.000 mètres précise Météo-France, qui alerte sur les risques d'avalanches​. Dès ce jeudi, des rafales de vent entre 60 et 80 km/h sont attendues sur une grande partie du pays. Sur les côtes atlantiques, ça souffle encore plus fort avec des rafales de 100 à 110 km/h, et même 120 km/h localement.

Vendredi, la tempête Diego va également s’accompagner « de forts cumuls de pluie qui vont s’ajouter aux pluies déjà copieuses prévues pour la journée de jeudi », précise l’organisme météorologique. Seul épargné, « le pourtour méditerranéen conserve un temps sec et lumineux, passagèrement voilé », précise Météo-France. En Corse, le vent soufflera de 80 à 100 km/h vendredi. L’épisode doit perdurer jusqu’à samedi matin.