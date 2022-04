Le port de Nice, son soleil et ses emblématiques pointus. Mais sous la coque de ces bateaux, des « tonnes de déchets ». Deux pour être exact. C’est en tout cas ce qu’ont ramassé des plongeurs samedi 26 mars, en une matinée, lors d’une opération de nettoyage organisée par la CCI, les associations Bleu gorgone et Anao et le club de la mouette.

Des « armes de poing » retrouvées dans le port

Selon Nice-Matin, un chariot de supermarché, des pneus, une plaque d’immatriculation suisse (sans la voiture) et beaucoup de bouteilles en verre et en plastique ont été, entre autres, sortis de l’eau. Des objets pour le moins insolites qui ont été ensuite exposés sur le port « pour toucher du monde et essayer de faire changer les consciences », comme le dit Sandra Banctel, cofondatrice de Bleu gorgone, au quotidien local.

Ces déchets ont ensuite été triés et recyclés, quand cela était possible. Lors d’autres ramassages dans le port de Nice, un plongeur avoue avoir déjà retrouvé « beaucoup d’armes de poing jetées par-dessus bord » mais aussi « des dentiers ».