Les mots font froid dans le dos mais il est nécessaire de les écrire pour comprendre : famine mondiale. Depuis l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes de Vladimir Poutine, le risque d’une pénurie alimentaire est avéré. Pas dans l’immédiat, les réserves mondiales de blé et de céréales permettant pour l’heure aux pays de transformer, nourrir et consommer. Mais qu’en sera-t-il dans un an quand l’Ukraine et la Russie, qui produisent près de 30 % du blé de cette planète, n’auront pas récolté ? Dans une récente prise de parole, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres craignait « un effondrement du système alimentaire mondial ». En Bretagne, la question de la souveraineté alimentaire interroge. Dépendante des exportations de nourriture animale et d’engrais venant d’Europe de l’Est, la première région agricole française ambitionne de répondre à la demande mondiale en produisant plus. Au point que certains voudraient abattre plusieurs règles environnementales vécues comme des contraintes alors que la planète a faim. La transition environnementale engagée va-t-elle être piétinée ?

« Les prix flambent partout et tous les circuits commerciaux sont bouleversés. On va clairement parler de famine dans certains pays notamment du Maghreb dans les mois qui viennent. Alors, on fait quoi ? ». André Sergent est éleveur de vaches et de porcs dans le Finistère. Il est aussi le président de la chambre régionale d’agriculture de Bretagne. Affilié à la FNSEA, le syndicat majoritaire de la profession, il n’hésite pas à plaider pour « une agriculture qui nourrit ». « Il y a vingt ou trente ans, on dérivait, donc on nous a imposé des verrous administratifs. Aujourd’hui, face à cette situation, ces verrous doivent sauter », estime l’éleveur.

«On ne doit pas céder à la panique»

Le président de la chambre régionale aimerait notamment que la limitation des apports organiques imposés à certaines exploitations pour éviter les excès d’azote soit revue. « On doit détruire une partie de notre matière et on continue d’importer des engrais de Russie et d’Ukraine. Donnez-nous la possibilité de les utiliser, ça nous évitera la chimie », implore-t-il. Le problème, c’est que les apports excessifs des déjections d’animaux d’élevage présentent un vrai risque pour l’environnement et notamment pour la qualité des eaux. Déjà saturées en nitrates, les rivières bretonnes charrient déjà quantité d’azote dans les baies, générant notamment des algues vertes. « On ne doit pas céder à la panique. Et surtout ne pas dévier de notre objectif d’une agriculture bas carbone. On doit opter pour une production maximale durable sans abîmer notre terre, notre eau et notre air. J’y veillerai personnellement », promet le président de la région Loïg Chesnais-Girard (PS).

Les africains sont les plus grands consommateurs de blé et ils dépendent totalement de l’Ukraine et de la Russie. Autant dire que le pénurie amènera à la famine et à des probables révoltes. @Emdupuy @JP_O @HGrossouvre @AntoineColonna1 @bernard_jomard @alexdelvalle3 @ASzulman pic.twitter.com/hW0c9yR3gE — Edoardo Secchi (@EdoardoSecchi_) March 29, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dans les couloirs des instances agricoles, certains lobbys s’agitent déjà. « Il faut arrêter avec cette surréglementation. On ne va pas faire des exploitations avec trois vaches et deux cochons », critique Laurent Kerlir, éleveur laitier et président de la chambre du Morbihan. La hausse du prix de l’alimentation animale, du carburant, la météo capricieuse et le conflit armé font craindre à certains un recours plus massif aux produits de synthèse. « Les règles ne sont pas là par hasard. Elles ont été imposées pour protéger notre environnement. Les agriculteurs constatent déjà l’impact du changement climatique. Mais on a la sensation que tout est bon pour tout remettre en question. Hier c’était la crise sanitaire, aujourd’hui c’est la guerre en Ukraine », s’inquiète Jean-Marc Thomas.

Une agriculture « plus autonome, mieux répartie »

Le responsable régional du syndicat Confédération Paysanne reconnaît que « le risque de tension sur l’alimentation est réel ». Pour y faire face, son organisation plaide pour une agriculture « plus autonome, mieux répartie sur le territoire ». « Si on se passe d’engrais, on est indépendants des importations. Si on réduit la taille des exploitations et qu’on les répartit mieux, on réduit le risque d’épidémie comme c’est le cas avec la grippe aviaire. Chaque pays doit s’organiser pour se diversifier et relocaliser pour se protéger », estime le leader syndical.

Souvent pointée du doigt pour sa concentration d’activités agricoles, la Bretagne a engagé une lente transition pour changer son modèle. Les chiffres des nouvelles installations le confirment. Dans la région, 40 % des jeunes agricultrices et agriculteurs qui se lancent le font sur un modèle biologique. Un chiffre qui grimpe même jusqu’à 60 % dans le département du Morbihan. Un engagement encourageant qui ne fait pas oublier la crise que connaît la filière bio, confrontée à une baisse de la demande des consommateurs. « La question est très complexe et doit être abordée globalement. Le défi de nourrir sept milliards d’humains est colossal », prévient Jean-Marc Thomas.