On est loin des Monts Cantabriques espagnols où il y a une population estimée à 250. Mais au fil des années, les effectifs d’ours dans les Pyrénées ont tendance à croître. L’an dernier, les membres de l’Office de la Biodiversité (OFB) en ont recensé 70 sur un terrain de jeu de 6.500 km². Ils étaient 64 l’année précédente.

Si 15 oursons ont fait leur apparition sur les pentes du massif, issus de huit portées, certains n’ont pas survécu. C’est le cas de ceux de Caramellita. L’ourse Caramelles a aussi été tuée lors d’une battue aux sangliers en novembre 2021 et certains ours non détectés depuis deux ans n’entrent plus dans les effectifs.

📢🐻📢 Le nouveau bilan du Réseau Ours Brun est sorti : 70 ours détectés dans les Pyrénées en 2021 !

Toutes les infos et le rapport complet du Réseau Ours Brun par ici 👉 https://t.co/tYtjiTrbrI pic.twitter.com/zOxxeL2XZk — Pays de l'Ours (@PaysDelOurs) March 31, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Selon l’Association Adet-Pays de l'Ours, qui a scruté le rapport, 80 % des ours pyrénéens ont moins de 10 ans et il y a quasiment autant de mâles que de femelles.

Six dans le Béarn

Ils sont par contre répartis de manière inégale sur le massif. La grande majorité se concentre sur les Pyrénées centrales. Ils sont seulement six sur la partie occidentale, dans le Béarn, là où Claverina et Sorita avaient été relâchées en 2018. Cette dernière a eu une portée de trois oursons mâles avec Rodri, qui devient « père » pour la première fois.

Pour se nourrir, ces plantigrades ont parfois opté pour des prédations sur les cheptels présents dans les pâturages. Sur le versant français, les services de l’OFB ont ainsi enregistré 331 attaques en 2021, à l’origine de la mort de 570 bêtes, contre 636 en 2020. Sur le versant espagnol, 18 prédations ont été enregistrées.