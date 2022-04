« Décarboner la production d’énergie », « sortir des énergies fossiles »… Les termes diffèrent d’un programme à l’autre, mais les douze candidats à la présidentielle se retrouvent presque tous sur l’urgence de sortir des énergies les plus impactantes pour le climat. Soit le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui satisfont plus des deux tiers de l’énergie consommée en France.

Et même lorsque cet objectif de sortie complète des énergies fossiles n’est pas clairement exposé, comme chez Eric Zemmour (Reconquête) ou Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), plusieurs mesures qu’ils proposent vont dans le sens de leur réduction *.

Pas de climatosceptiques affichées

Aucun des candidats ne s’affiche donc en climatosceptique décomplexé. « La France répondra aux engagements de l’Accord de Paris sur le climat par les moyens qu’elle aura choisis, au rythme et selon les étapes dont elle aura décidé », dit tout de même Marine Le Pen (RN), qui y voit l’un des sujets où réaffirmer la souveraineté nationale. Autrement dit, les douze se distinguent bien plus sur la place qu’ils accordent à la transition énergétique et dans les solutions qu’ils prônent. Lorsqu’ils les précisent.

Sortons peut-être tout de suite du jeu Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière, et Jean Lassalle (Résistons)​, dont les programmes sont peu lisibles sur ce sujet. Un constat que dressent les Shifteurs, association de bénévoles adossée au think-tank The Shift Project, qui a passé au crible les programmes sous l’angle climatique.

Sans surprise, un premier clivage est la place du nucléaire dans notre futur mix énergétique, rare sujet écologique à avoir émergé dans la campagne. A droite, de Valérie Pécresse (LR) à Marine Le Pen, on est pro-atome. La relance du nucléaire est présentée comme prioritaire sur le développement des énergies renouvelables pour arriver à la neutralité carbone. Eric Zemmour est le plus dithyrambique sur la filière nucléaire française, qu’il qualifie de joyau national à défendre. Président, il supprimera l’objectif de réduire à 50 % sa part dans notre mix électrique en 2035, stoppera la fermeture des douze réacteurs annoncée pour 2030, et en prévoit au moins 14 autres d’ici à 2050. De son côté, Emmanuel Macron (LREM) réitère les annonces faîtes à Belfort le 10 février. Il évoque ainsi « la construction de six premières centrales nucléaires nouvelle génération, mais aussi la multiplication par dix de notre puissance solaire et l’implantation de 50 parcs éoliens en mer d’ici à 2050 ».

A gauche, Fabien Roussel (PCF) détonne, en souhaitant la construction de six EPR supplémentaires « au minimum », en vue d’atteindre « un mix [énergétique] 100 % public et 100 % décarboné » en France. Les autres, d’Anne Hidalgo (PS) à Philippe Poutou (NPA), annoncent bien une sortie progressive du nucléaire. Seul le rythme les distingue. Anne Hidalgo souhaite faire de l’atome « une énergie de transition, sans sortie précipitée pour ne pas faire flamber les prix de l’énergie », ce qui est aussi la position affichée par Yannick Jadot (EELV) ou Jean-Luc Mélenchon (LFI). Philippe Poutou, lui, est « pour l’arrêt du nucléaire en dix ans » et « la fermeture immédiate des réacteurs de plus de 40 ans ».

Marine Le Pen pour démanteler les sites éoliens existants

Autre sujet de démarcation : l’éolien. Il y a les farouchement contre, au nom de la défense des paysages français. C’est le cas de Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Tous proposent un moratoire sur les projets. La candidate du RN « souhaite même lancer le démantèlement progressif des sites existants, en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie ». Au passage, Marine Le Pen est aussi pour un moratoire sur le solaire, les seules énergies renouvelables trouvant grâce à ses yeux étant l’hydroélectricité et la géothermie.

De son côté, Valérie Pécresse promet qu'« aucun projet éolien ne verra le jour sans l’accord des populations ». On l’a dit, Emmanuel Macron entend développer l’éolien en mer. En revanche, il est muet sur l’éolien terrestre, qui n’est jamais cité non plus par Anne Hidalgo ou Philippe Poutou. Fabien Roussel l’évoque bien dans la liste des ENR dans lesquelles il entend investir. Mais pas plus. Seuls Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot défendent sans se cacher l’éolien terrestre. Le premier en imagine 18.500 en 2050 (plus 3.000 en mer), et le second annonce 3.000 mâts supplémentaires d’ici à 2027, « en tenant compte des paysages et de la biodiversité et en veillant à une répartition équitable ».





Et au-delà du mix énergétique ?

Mais la transition ne se limite pas aux sources d’énergie de demain, et se décline dans les secteurs économiques émetteurs de gaz à effet de serre (GES). Les transports, le logement, l’industrie, l’agriculture, pour citer les principaux. La décarbonation de ces pans entiers de notre économie est invariablement couverte par les douze candidats. Marine Le Pen, par exemple, évince totalement le sujet de la rénovation énergétique du bâtiment. Sur les transports, les trois candidats à l’extrême droite proposent aussi des mesures qui vont à l’encontre d’une baisse des émissions de GES de ce secteur (qui en émet pourtant le plus en France). Eric Zemmour est notamment pour « la fin de toute interdiction pour certains véhicules de circuler en ville » (les Zone à faibles émissions -ZFE- typiquement), par exemple, et reviendra à une limitation à 50 km/h en ville. Nicolas Dupont-Aignan veut lui mettre fin « au harcèlement des automobilistes», en supprimant les ZFE mais aussi les péages, à horizon 2028, sur les autoroutes.

Et chez les autres ? Il y a de grandes orientations qu’on retrouve dans tous les programmes. La fin des véhicules thermiques et le développement de la mobilité douce, la nécessité d’accélérer la rénovation énergétique des logements, celle de développer l’économie circulaire. Mais certains évoquent ces sujets en quelques mots seulement, souvent très généraux (Philippe Poutou, Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse), quand d’autres développent bien plus (Anne Hidalgo, Fabien Roussel) voire y consacrent des chapitres entiers (Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon).

Mélenchon et Jadot, les plus proches des objectifs climatiques de la France ?

On voit alors bien mieux où veulent aller ces quatre candidats. Difficile de détailler l’intégralité de leurs mesures. Citons tous de même, dans les plus marquantes, celles d’Anne Hidalgo d’instaurer un nouveau dispositif qui permettra aux particuliers qui rénovent énergétiquement leurs logements de n’avoir aucun frais à avancer au moment des travaux. Ou celui d’instaurer « un système de leasing social qui rendra accessible des véhicules électriques pour un coût inférieur aux frais d’un véhicule essence ». Fabien Roussel, lui, proposera « la mise en place d’une obligation de rénovation énergétique des logements d’ici à 2040 et de rénovation globale des passoires thermiques dès 2030 ». Côté transports, le candidat PCF prône la gratuité des transports collectifs urbains. Jean-Luc Mélenchon coche des mesures similaires dans son programme et se penche en profondeur sur l’aérien. Il entend « interdire la vente de billets à perte », « cesser les subventions déguisées des compagnies low-cost » ou « supprimer dès 2022 les connexions aériennes sans correspondances internationales lorsqu’une alternative en train existe en moins de 4 heures de trajet ». Six heures, surenchérit Yannick Jadot pour les liaisons européennes. Le candidat d’EELV fournira aussi un vélo à chaque jeune qui le souhaite, généralisera le forfait mobilité durable, et en finira avec les cinq millions de passoires énergétiques en dix ans « grâce à l’avancée complète des travaux pour les ménages modestes et l’obligation de rénovation des locations. »

Toutefois, pour les Shifteur, les douze candidats échouent à avoir des programmes complètement alignés avec les objectifs climatiques que s’est fixés la France, notamment dans sa Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon sont ceux qui s’en approchent le plus, selon l’association (leur analyse complète, avec franceinfo, est disponible par ici). Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Emmanuel Macron sont considérés comme « éloignés ». On passe à « très éloignés » pour Valérie Pécresse, Philippe Poutou ou Eric Zemmour, et même « très éloigné voire contraire » pour Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan.