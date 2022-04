Le 26 janvier, sur le boulevard Cimiez, en début de soirée, mais aussi le 10 mars sur les plages vers Carras. Puis, six jours plus tard, à Saint-Roch et sur la corniche Bellevue à Nice. Les balades nocturnes des sangliers dans la ville se remarquent de plus en plus d’après les témoignages filmés et partagés des habitants.

Au point où, la préfecture des Alpes-Maritimes organisera des battues administratives « dans les semaines à venir pour prévenir du risque de collision sur la voie publique et lutter contre les dégâts dans les terrains agricoles ou les jardins [qu’ils retournent avec leur groin pour chercher des invertébrés à manger] », a-t-elle indiqué.

Ce sont les services de l’Etat qui sont en charge de la régulation, avec « des règles de sécurité très strictes », lorsque la chasse « n’est pas possible ou non autorisée ». C’est le cas dans les zones urbaines et périurbaines. Mais même si ce contrôle existe, leur présence en France s’est accentuée ces dernières années.

Plus de 800.000 bêtes en France, entre 6.000 et 7.000 dans les Alpes-Maritimes

D’après l’Office national de la biodiversité, la population de ces suidés a doublé en vingt ans. Et depuis deux saisons, leur recensement, à travers les tableaux de chasse et le nombre des dégâts indemnisés, dépasse les 800.000 bêtes. Dans les Alpes-Maritimes, le prélèvement s’élève entre 6.000 et 7.000 sangliers par an, d’après les chiffres de la fédération des chasseurs du département.

Et comme ces animaux cherchent « la quiétude », aiment « les vallons pas nettoyés, où ils trouvent gîtes et couverts », commente Serge Berenger, directeur de la fédération des chasseurs du 06, ils trouvent refuge dans ces endroits de Nice. « Ces animaux sont présents depuis la nuit des temps. Mais il y a une prolifération ces derniers temps liée à un empêchement d’utiliser les armes à proximité des villes », selon lui. Une mesure qui devrait « bientôt être réglée », assure-t-il.

Une population moins discrète

Olivier Gerriet, zoologue au muséum d’Histoire naturelle de Nice, confirme que cette espèce « a toujours été présente ». « Mais il n’y a pas d’explosion, malgré cette évolution ascendante, ajoute-t-il. On remarque simplement qu’ils sont là parce qu’ils sont moins discrets. Une population de sangliers s’est peut-être habituée à ces zones refuges, où elle n’est pas chassée, et a développé un comportement moins craintif qu’en campagne. S’ils sont arrivés jusqu’aux plages, c’est sûrement en suivant les réseaux d’eaux et en étant attirés par l’odeur des sacs-poubelle. En tant qu’omnivores, ils retrouvent de quoi se nourrir dans nos déchets. Ces ongulés ne voient pas la différence entre un lieu urbain et la nature tant qu’ils ont les ressources alimentaires nécessaires. »

Le zoologue rappelle que le sanglier est sauvage et qu’il faut « rester méfiant » si « on croise sa route ». « On ne risque rien s’il ne se sent pas en danger, c’est-à-dire, coincé ou acculé. Je pense qu’il faut juste profiter de ce moment parce que ça peut être rare pour les habitants des villes de voir ces espèces sauvages », lance-t-il.

Le spécialiste, mais aussi la préfecture, rassure : les outils actuels sont suffisants pour réguler cette espèce « susceptible d’occasionner des dégâts », le nouveau terme utilisé pour qualifier les sangliers de « nuisibles ». Parfois, l’aspect imprévisible de l’animal sauvage rend néanmoins la tâche difficile. En octobre 2021, dans la commune de Saint-André-de-la-Roche, lors d’une battue administrative, des tirs en plein centre-ville, près d’une école et d’une crèche, avaient suscité l'émoi des habitants.