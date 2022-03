Le tour de France s’achève. Après Sarah sur l’agriculture, Antonin sur l'économie circulaire, Elyne à propos des océans, Jasser sur l'énergie, Alexandre sur l'éducation​ et Garance sur la jeunesse, c’est Quentin qui, ce mercredi, nous parle d’affichage environnemental pour les produits.

Membre des « Pépites vertes » et du Club des « Pépites », réseau de jeunes pros qui s’engagent au quotidien pour la transition écologique, Quentin boucle ainsi notre opération #AuBoulotPour2022. 20 Minutes, en partenariat avec les « Pépites vertes », a donné la parole ces dernières semaines à ces huit actifs afin d’interpeller, en vidéo, les candidats à la présidentielle sur les solutions à mettre en place dès à présent.

« Il y a l’idée que la jeunesse se désengage de la politique, vote moins, et qu’elle est dans le même temps plus sensible à la transition écologique, explique Claire Pétreault, la créatrice de l’association « Les Pépites vertes ». En réalité, elle est simplement engagée à travers son travail, en agissant. L’intérêt de #AuBoulotPour2022 était de faire remonter les propositions de celles et ceux qui bossent sur ces sujets tous les jours. »