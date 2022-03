Le plus gros avion civil du monde qui sillonne le ciel sans emporter une goutte de kérosène. La scène a eu lieu vendredi, avec un A380 dans le rôle principal, l’exemplaire d’essai « MSN 01 », le tout premier géant des airs jamais sorti des chaînes d’assemblage. L’avion laboratoire a décollé vendredi à 8 h 43 des pistes de l'aéroport Toulouse-Blagnac​, indique Airbus ce lundi. Son vol a duré trois heures, le temps de brûler 27 tonnes de ce que le constructeur appelle du « carburant d’aviation durable » (SAF, pour sustainable aviation fuel).

Le mélange, concocté par Total Energies en Normandie, était « fabriqué à partir d’esters et d’acides gras hydrotraités, exempts d’aromatiques et de soufre, et principalement constitués d’huile de cuisson usagée, ainsi que d’autres déchets gras », précise l’avionneur. L'A380 doit redécoller sur le même mode ce mardi pour atterrir à Nice.

👀 who’s the next ✈️ to take off with 100% Sustainable Aviation Fuel…it’s the #A380! After the #A350 and the #A319neo last year, we’re so proud to continue our 100% SAF journey with this iconic aircraft that will remain in our skies for decades to come https://t.co/l3WS4fmiJM pic.twitter.com/PShaVbTMLh