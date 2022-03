A titre individuel, un Européen sur quatre craint, par ailleurs, de perdre son emploi parce qu’il deviendrait « incompatible » avec la lutte contre le changement climatique. Des angoisses nettement plus prononcées en Espagne et en Italie (34 % de sondés inquiets) qu’au Luxembourg (9 %) ou à Malte (12 %). Mais les Européens restent comparativement moins anxieux que les Chinois, qui seraient 45 % à craindre pour l’avenir de leur emploi, ou que les Américains (32 %).

Mais cet optimisme vient principalement des pays de l’ouest du Vieux Continent, dont 60 % des ressortissants anticipent un impact positif de la transition écologique sur le marché de l’emploi, et même 68 % au Danemark ou 65 % au Portugal. Dans l’est de l’UE, 55 % des sondés s’attendent au contraire à ce que le nombre d’emplois diminue du fait de la transition. Les Slovaques sont 66 % à le penser et les Lettons 64 %.

L'étude a été menée par la BEI et la société BVA entre le 26 août et le 22 septembre 2021 auprès d'un panel de 30.662 personnes de plus de 15 ans, représentatif dans chacun des 30 pays concernés (les 27 de l'UE plus Etats-Unis, Chine et Royaume-Uni). Les réponses ont été recueillies par questionnaire en ligne.