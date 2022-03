Première concernée par le changement climatique, la jeunesse doit aussi être en première ligne pour faire bouger les lignes. C’est la conviction de Garance, qui travaille chez ChangeNOW. Elle fait partie des « Pépites vertes » et du Club des « Pépites », un réseau de jeunes pros qui s’engagent au quotidien pour la transition écologique.

En partenariat avec 20 Minutes, les « pépites » participent à l’opération #AuBoulotPour2022, afin d’interpeller en vidéo les candidats à la présidentielle sur les solutions à mettre en place dès maintenant. « Il y a l’idée que la jeunesse se désengage de la politique, vote moins, et qu’elle est dans le même temps plus sensible à la transition écologique, explique Claire Pétreault, la créatrice de l’association «Les Pépites vertes». En réalité, elle est simplement engagée à travers son travail, en agissant. L’intérêt de #AuBoulotPour2022 est de faire remonter les propositions de celles et ceux qui bossent sur ces sujets tous les jours. »

Après Sarah sur l’agriculture, Antonin sur l'économie circulaire, Elyne à propos des océans, Jasser sur l'énergie et Alexandre sur l'éducation​, voici donc Garance, qui veut que la jeunesse ait un regard plus important sur les décisions gouvernementales.