C’est reparti comme en 2019. Les deux années de pandémie de coronavirus ont engendré une forte baisse de l’activité économique en France, laquelle a eu un impact direct sur la consommation électrique, au plus bas depuis bien longtemps. Mais les entreprises n’ont pas tardé à reprendre du poil de la bête et les compteurs électriques se sont de nouveau mis à tourner. Réseau de transport d’électricité (RTE) a noté une forte augmentation de la consommation en 2021, notamment dans les Hauts-de-France.

Par la force des choses, 2020 a été une très bonne année en termes d’économies d’énergie. Les confinements successifs ont mis les industries en sommeil et le temps particulièrement clément avait boosté la production d’énergies renouvelables. La reprise en fanfare de l’économie, en 2021, a fait bondir la consommation électrique dans les Hauts-de-France de plus de 5 %, laquelle est revenue au niveau d’avant la crise sanitaire, en 2019 affirme RTE. C’est d’autant plus vrai dans les secteurs de la métallurgie et de la sidérurgie qui ont respectivement englouti 5.314 et 3.396 GWh l’année dernière.

L’électricité verte victime de la météo

Par ailleurs, si la production d’électricité n’a pas suivi la même courbe, elle retrouve néanmoins son niveau d’avant le Covid, mais baisse de 8 % par rapport à 2020. Selon RTE, la production globale avait en effet été tirée vers le haut par les parcs éoliens et photovoltaïques. Une production d’électricité verte qui a donc souffert de la météo en 2021 alors même que les parcs éoliens ont connu un développement de +7 %. Le développement du solaire n’est pas en reste, puisque lui aussi a fortement évolué à la hausse. RTE précise qu’il est passé de « 186 à 343 MW installés (+80 %). La production solaire a augmenté de 50 % par rapport à 2020 (0,3 TWh) ».

Le transporteur d’électricité estime que cette tendance à la hausse devrait se maintenir, notamment en raison des « projets d’électrification des usages », tels que la mobilité électrique ou la décarbonation de l’industrie, qui se sont multipliés en 2021. Parmi les futurs gros consommateurs de courant dans la région, les gigafactories de fabrication de batteries qui poussent comme des champignons dans les Hauts-de-France.