Un homme de 43 ans en état d’ébriété a survécu miraculeusement à la crue de la Vène. Samedi, vers 22h30, il a été emporté par les flots sur la commune de Montbazin, au nord-ouest de Montpellier. Après de longues recherches, il a finalement été retrouvé une heure plus tard à l’entrée de la commune de Gigean, quelques kilomètres plus loin, en caleçon et en état d’hypothermie. Les pompiers l’ont évacué au centre hospitalier de Béziers pour qu’il y subisse des contrôles.

A Béziers, où plusieurs quartiers de la basse ville sont inondés, c’est une autre imprudence qui a failli entraîner un drame. Un automobiliste a été extrait de son véhicule alors qu’il avait forcé une route barrée à la circulation et interdite d’accès. Bloqué dans son véhicule dans un mètre d’eau, il a été récupéré par les spécialistes du sauvetage aquatique des inondations.

L’Orb et la Cesse en vigilance orange

Alors que l’ouest du département de l’Hérault, ainsi que l’Aude sont en vigilance orange pluies inondations depuis samedi. Il est tombé jusqu’à 180 mm d’eau sur les reliefs. Et en vigilance orange pour le risque submersion marine. Une cinquantaine de communes de l’Hérault ont activé leur plan communal de sauvegarde. Une quinzaine de routes départementales sont coupées, notamment entre Sauvian et Sérignan.

Plusieurs fleuves et rivières sont placés en vigilance jaune par Vigicrues. L’Orb (qui traverse Béziers) et la Cesse (qui chevauche l’Aude et l’Hérault) sont placés en vigilance orange. En ce début d’après-midi, le niveau des cours d’eau a tendance à se stabiliser.