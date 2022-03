Les secteurs recherchés sont les suivants : Artigues-près-Bordeaux, Bégadan, Bergerac, Blaye, Cavignac, Lacanau, Libourne, Périgueux, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Soulac-sur-Mer.

Plus de 5.000 animaux soignés

Le centre de soins LPO Aquitaine accueille et soigne chaque année plus de 5.000 oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens dans le but de les réhabiliter à leur milieu naturel.

Pour devenir rapatrieur, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse : benevolat.cds33@lpo.fr en précisant le secteur et ses disponibilités.