L’Aude et l’ Hérault vont devoir faire attention au ciel ce week-end. Une vigilance orange « pluie-inondations » a été lancée par Météo-France sur ces deux départements pour un épisode méditerranéen qui perdurera jusqu’à lundi.

Ce samedi, sur le Languedoc-Roussillon, jusqu’au Tarn, l’ Aveyron et l’ Ardèche, il pleuvra sans interruption. Des plaines du Roussillon jusqu’à l’Hérault et le relief cévenol, ces précipitations d’abord régulières, deviendront soutenues en matinée, produisant des cumuls importants.

Sur le relief, des chutes de neige se produiront à partir de 900 à 1.000 m, notamment sur le sud du Massif central. Le vent d’est à sud-est encore assez fort, soufflera en rafales de 70 à 90 km/h du littoral méditerranéen jusqu’au sud du Massif central.

Les départements de l’Aude et de l’Hérault sont placés en vigilance 🟠 #PluieInondation par @meteofrance



- Restez informés

- Ne prenez pas votre voiture

- Ne sortez pas

- Ne descendez pas dans les sous-sols et réfugiez-vous en hauteur



