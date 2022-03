Après le sommet européen Climate Chance lundi et mardi, la Cité des congrès de Nantes accueille ce mercredi soir un autre événement destiné à « accélérer les réponses au réchauffement climatique ». Cette fois, c’est le monde économique français qui est invité à se mobiliser via le lancement du Grand défi des entreprises pour la planète. Objectif : faire émerger 100 propositions d’actions concrètes d’ici à novembre.

« Je revenais d’une conférence avec des chefs d’entreprise vendéens et je voyais leur difficulté à appréhender les problématiques liées au climat et à la biodiversité, justifie Virginie Raisson-Victor, présidente du Giec des Pays-de-la-Loire, à l’origine du Grand défi. Ce n’est pas qu’ils étaient dans le déni mais c’est plutôt qu’ils ne savaient pas trop comment agir, ni même quelle était leur responsabilité face à cette tâche qui paraît immense. J’en ai parlé autour de moi et on s’est dit qu’on pourrait aider les entreprises à trouver des solutions en lançant l’équivalent d’une Convention citoyenne pour le monde économique. »

Un tirage au sort d’ambassadeurs

A l’image de la Convention citoyenne pour le climat lancée en 2020, la méthode passera par un tirage au sort : 150 entreprises représentatives de la diversité du tissu économique (nombre de salariés, secteurs d’activité, implantation géographique, statuts…) seront choisies au hasard puis, si elles acceptent de jouer le jeu, auront pour mission de formuler une centaine de « propositions réalistes, ambitieuses et vérifiables ». Ces propositions viseront tous les domaines d’intervention d’une société : outils de production, ressources humaines, financement, gouvernance, règlements…

Les 150 ambassadeurs pourront interroger des experts et se réunir en « sessions de travail » à Montpellier, Nantes et Lille. Ils pourront également s’appuyer sur les ressources mises à disposition par une « grande consultation » d’acteurs économiques et de la société civile organisée en amont. Le processus durera huit mois au total.

« Rien ne se passera sans les entreprises »

« L’impact des entreprises dans la destruction de l’environnement est indéniable, insiste Jérôme Cohen, fondateur du centre de recherches Engage et coorganisateur du Grand défi. Et dans ces entreprises il y a des citoyens manageurs et salariés qui, eux aussi, ont envie d’être acteurs. Donc rien ne se passera sans elles. Pour être à la hauteur du changement climatique, il faut les embarquer » « Entre la nécessité de croissance et de la nécessité de réduire leur empreinte écologique, les entreprises sont souvent confrontées à une logique contradictoire. Il est indispensable qu’elles trouvent elles-mêmes la façon de sortir de cette contradiction », ajoute Virginie Raisson-Victor.

Le tirage au sort vient tout juste de débuter et, à en croire les organisateurs, les premiers retours sont très positifs. « On a déjà une quarantaine d’entreprises prêtes à s’engager, se réjouit Jérôme Cohen. On sent que cette question de la transition écologique fait moins peur qu’il y a quelques années. La prise de conscience est passée par là. »

En septembre, une démarche un peu similaire, baptisée la Convention des entreprises pour le climat, a également été lancée à l’échelle française. Depuis, 150 patrons de petites et grandes entreprises travaillent à la formulation de propositions.