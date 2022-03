On les croit solitaires, seules à tisser leur toile à nos plafonds ou au fin fond de nos jardins. Mais les araignées ne sont pas toutes isolées. Jeunes, elles sont même toutes plus ou moins sociales et grégaires, avant de se disperser. Seule une vingtaine d’espèces, sur les 50.000 connues, continue à avoir une vie sociale.

Présentes sous les tropiques, elles ont une organisation collective très sophistiquée, qui va de la fabrication du piège soyeux sur parfois plusieurs mètres cubes, jusqu’à la chasse en meute qui leur permet d’attraper des proies jusqu’à 700 fois plus grosses qu’elle. Et l’on sait désormais grâce à une équipe de chercheurs toulousains comment elles arrivent à se coordonner pour fondre simultanément sur leur proie.

Pas de chef, mais des vibrations

Ils ont observé ces colonies d’ Anelosimus eximius, de petites araignées orangées qui ne dépassent pas les 7 à 8 mm présentes en Guyane. Pendant leurs attaques, lorsqu’un insecte vient s’emmêler dans leur toile, elles alternent des phases de mouvement, puis d’arrêt simultané. Un peu comme si elles jouaient à « Jacques a dit ». Sauf qu’aucune d’elles n’est là pour donner un ordre aux autres.

Une toile d'araignées Anelosimus eximius en Guyane. - R. Jeanson / CRCA

Elles vont moduler leur mouvement à l’unisson en fonction des vibrations, émises par la proie, mais aussi leurs congénères. « Elles vont rester immobiles sur la toile tant que les vibrations émises par les autres araignées masquent celles de leur proie, puis reprennent leur attaque et fondent sur leur proie, qu’elles mordent en même temps. Elles modulent donc leur comportement, cela permet à la colonie d’être souple dans ses réactions vis-à-vis des proies », explique Raphaël Jeanson, membre du Centre de recherches sur la cognition animale de Toulouse (CNRS/UPS) et coauteur d’une étude sur le sujet parue cette semaine dans la revue scientifique spécialisée PNAS.

Et en fonction, de savoir aussi selon les vibrations émises, s’il y a besoin d’un bataillon de 60 ou 500 araignées pour venir à bout de leur repas de la journée. Elles vont aussi coopérer entre elles lorsqu’il faudra construire le piège ou tirer leur proie dans un endroit. Moins aimées que les fourmis, ces petites invertébrées n’en sont pas moins passionnantes.