La Dordogne est le département de France le plus touché par la tuberculose bovine, maladie infectieuse transmissible à l’homme. Les premiers foyers ont été découverts il y a 20 ans dans les élevages bovins et depuis 2010, dans la faune sauvage. A l’heure actuelle, des foyers ont été identifiés dans sept élevages, indique ce mardi la préfecture de la Dordogne dans un communiqué dressant le bilan du comité de pilotage. « Des abattages totaux vont être mis en œuvre sur trois cheptels tandis que l’éligibilité des quatre autres cheptels à un protocole d’abattage sélectif est en cours d’instruction », précise-t-elle.

Des vecteurs de transmission

La mise en évidence de l’importance de la faune sauvage dans la transmission de la maladie conduit la préfecture à « l’organisation d’actions de régulation sur les zones les plus touchées par la maladie, notamment à l’encontre du blaireau. » Des captures sont prévues sur la zone de Dussac, dans le nord du département. Deux autres sont en préparation sur des secteurs proches d’élevages infectés. Un dispositif de surveillance de l’infection dans la faune sauvage, appelé Sylvatub, a aussi été créé. Ces dernières années, on compte environ 2 à 5 % de blaireaux infectés et 2 à 3 % de sangliers et, des cerfs et chevreuils infectés de manière ponctuelle.

« Depuis 2001, la France est considérée comme officiellement indemne de tuberculose bovine par l’Union européenne, malgré la persistance chaque année d’une centaine de foyers en élevage », précise L'ANSES.