Un bébé requin-fantôme vient d’être découvert par une équipe de scientifiques au large de la Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’un événement rare, car cette espèce aussi appelée Chimère troll est difficilement observable, en raison de son lieu de vie : les profondeurs des océans. Ce spécimen a été récupéré le 8 février dernier à 1,2 kilomètre de profondeur près de South Island rapporte la BBC, relayée par le HuffPost.

Ce bébé requin fantôme a été découvert par hasard, car les scientifiques pratiquaient d’autres recherches sur les populations sous-marines dans les eaux profondes néo-zélandaises. « Les espèces d’eau profonde sont généralement difficiles à trouver, et comme les requins fantômes en particulier, elles ont tendance à être assez discrètes », a expliqué le Docteur Brit Finucci à la BBC.

By far my favourite find of the trip! 👻🦈



A neonate ghost #shark👻🦈, recently hatched (evident by its belly full of egg yolk). Found at 1200 m+ depth. pic.twitter.com/4IZKHLFmjI