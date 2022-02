Eunice fait beaucoup de dégâts dans les Hauts-de-France. La tempête, qui souffle depuis midi dans le Nord, cause de nombreuses perturbations. A 17h30, 110.000 foyers des Hauts-de-France étaient ainsi privés d’électricité. Vingt-six blessés dont trois graves sont également à déplorer selon un premier bilan des pompiers.

Chute d’un énorme arbre centenaire dans la rue Saint-Gabriel à #lille. Le mur d’enceinte du jardin du presbytère a été emporté et s’est en partie effondré sur le trottoir. Les pompiers sont sur place. #eunice ⁦@lavoixdunord⁩ pic.twitter.com/YCmHR4bbmP — Sébastien Bergès (@Hessebez) February 18, 2022

Dans toute la région, les images d’arbres arrachés se multiplient sur les réseaux sociaux. Du côté des transports, l’aéroport de Lille-Lesquin a annoncé ce vendredi après-midi qu’aucun avion ne pouvait ni décoller ni atterrir sur le tarmac. Bus et tramways sont à l’arrêt à Lille et le métro ne fonctionne que partiellement. Prévue ce vendredi soir au stade Pierre-Mauroy pour ouvrir la 25e journée de Ligue 1 de foot, la rencontre entre le Losc et Metz est finalement maintenue après qu’un report a été envisagé.