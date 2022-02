Un investissement lourd, pour une mise en service « envisagée à l’horizon 2037 ». Un rapport gouvernemental, basé sur deux audits externes, a estimé le coût de construction d’un programme de six réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR2 à 51,7 milliards d’euros, hors coûts de financement, auxquels s’ajouteraient 4,6 milliards en cas de difficulté de mise en œuvre. « Une durée totale de construction de près de 25 ans, pour une durée d’exploitation des réacteurs estimée par EDF à 60 ans à compter de leur mise en service » est évoquée, avec donc la livraison du premier d’ici 15 ans.

Reste à savoir comment ce programme, lancé par Emmanuel Macron à Belfort le 10 février, sera financé. « Nous avons devant nous des discussions, qui seront menées par l’État, sur la manière d’organiser la régulation et le financement de ces EPR », a indiqué ce vendredi le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy. Mais EDF a annoncé devoir procéder à une recapitalisation, avec une forte contribution financière de l’Etat. Un seul EPR est aujourd’hui en construction, celui de Flamanville, marqué par plus de 10 ans de retard et d’importants surcoûts. Et tout dépendra aussi du programme du futur président de la République…

La gestion des déchets radioactifs en questions

Le programme industriel de construction « n’étant pas encore finalisé, des incertitudes techniques et économiques demeurent » et « le chiffrage du programme comme son calendrier ne peuvent être totalement stabilisés », souligne cependant le rapport publié par Matignon et disponible sur le site du ministère de la Transition écologique. Le rapport aborde aussi la question des déchets générés par ce projet. « Les déchets qui seraient produits par de nouveaux réacteurs de type EPR2 sont similaires à ceux déjà produits par le fonctionnement du parc actuel », note-t-il.

Concernant le sort des plus radioactifs, « il n’est pas identifié à ce stade d’éléments rédhibitoires à leur accueil dans le centre Cigéo », le site de stockage géologique profond en chantier dans la Meuse, selon le rapport. Pour autant, il faudra « ajuster », voire « le cas échéant, renforcer ou compléter par des opérations de plus grande ampleur » la stratégie de maintenance des ouvrages souterrains de Cigéo, en fonction des résultats de la surveillance et de la durée d’exploitation du site.