Des rafales de près de 200 km/h sur les côtes, Londres désertée, des coupures d’électricité massives… La tempête Eunice s’est abattue ce vendredi sur le sud de l’Angleterre avant de se diriger vers le nord de la France et la Belgique. 20 Minutes fait le point.

Les trains régionaux français impactés

Dans plusieurs départements des Hauts-de-France et de la Normandie, les trains régionaux sont à l’arrêt ce vendredi. Non, ce n’est pas à cause d’une grève mais de la tempête Eunice dont les vents violents empêchent la circulation des TER.

« Aucun dégât majeur » n’avait toutefois été enregistré sur le réseau des Hauts-de-France à la mi-journée, a précisé le service régional de la SNCF. La circulation des TER reliant Paris à Amiens, Saint-Quentin, Beauvais et Laon, a elle été maintenue, ainsi que celle des TGV entre Paris et Lille ou Calais. Ceux circulant sur des lignes classiques (Paris-Valenciennes ou Dunkerque) sont par contre suspendus. La reprise estimée du trafic sur toute la zone impactée est prévue samedi, selon la SNCF.

L’impact sur le trafic aérien

Un avion qui reliait Bordeaux et Londres a dû faire demi-tour après avoir tenté à deux reprises d’atterrir à l’aéroport de Gatwick, tandis qu’un A380 de la compagnie Qatar Airways a réussi à se poser sur le tarmac d’Heathrow à sa troisième tentative, devant quelque 230.000 internautes rivés sur la chaîne en direct Big Jet TV, sur YouTube, devenue virale.

« Il y a un danger de mort lors de ce genre de gros événement météorologique », a averti le secrétaire d’Etat à la Sécurité britannique Damian Hinds sur la chaîne Sky News, soulignant que l’armée était prête à être déployée pour faire face à la tempête qui pourrait être l’une des plus importantes des trois dernières décennies.

Rafales et risques sur les plages de France

En fin de matinée, des rafales ont atteint 110 km/h au Cap Gris-Nez dans le Pas-de-Calais, et pourraient dépasser les 140 km/h localement sur le littoral dans l’après-midi, selon Météo-France. Le risque de submersion maximal est en baie de Somme, a précisé l’organisme.

#VigilanceOrange forte tempête hivernale #Eunice



💨Violentes rafales de vent du Cotentin au Nord Pas-de-Calais

🌊Episode important de vagues submersion sur les côtes de la Seine-Maritime, de la Somme et du Pas-de-Calais



Soyez vigilants & restez informés https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/EEO53s6PxR — Météo-France (@meteofrance) February 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Cinq départements, le Nord (59), la Manche (50), le Pas-de-Calais (62), la Somme (80), et la Seine-Maritime (76) sont en alerte orange jusqu’à 18h00 en raison des vents violents. Les trois derniers sont également en vigilance orange jusqu’à 15h00 pour le risque de submersion.

L’accès à la plage était interdit dans la station balnéaire du Touquet ainsi que dans plusieurs communes côtières, comme à Wimereux (Pas-de-Calais), où la police municipale bloquait l’accès aux digues aux badauds. L’accès aux parcs et jardins a été fermé dans de nombreuses localités, et les préfectures ont appelé à éviter les bords de mer et forêts, limiter les activités à risque et se renseigner avant tout déplacement.

La situation Outre-Manche

Au Royaume-Uni, de larges pans du pays, dont Londres, étaient placés en alerte météo maximale. Une rafale 196 km/h a été enregistrée sur l’île de Wight, du jamais vu en Angleterre, tandis que d’autres ont été mesurés à plus de 110 km/h dans les terres, y compris à l’aéroport de Londres Heathrow.

#Eunice Vents violents et fortes vagues comme en témoigne cette webcam de Bridport Harbour, située dans le Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Pour suivre la tempête en toute sécurité 🙂 https://t.co/ezSdp3VOkz pic.twitter.com/WW84PBmAsx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Des millions de Britanniques ont été appelés à rester chez eux par le Met Office, le service météorologique britannique, qui a émis des niveaux d’alerte rouge – le plus haut niveau – sur le sud-ouest de l’Angleterre, le sud du pays de Galles mais aussi pour le Sud-Est dont Londres.

Plus de 70.000 foyers étaient privés d’électricité à la mi-journée dans le sud-ouest de l’Angleterre, selon l’opérateur du réseau. De nombreuses écoles sont restées fermées et une réunion interministérielle de crise est prévue dans l’après-midi.