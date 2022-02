Alors que la grippe aviaire sévit déjà dans le sud-ouest de la France, c’est une autre menace d’épizootie qui plane désormais sur les Alpes-Maritimes. La préfecture vient de lancer un « appel à la vigilance » après le diagnostic, en Italie, « à moins de 100 km de la frontière avec la France », d’un cas de peste porcine africaine (PPA) sur un sanglier. Mortelle pour les animaux, cette maladie est sans danger pour l’homme. Mais « son introduction pourrait avoir des conséquences socio-économiques et sanitaires graves pour les filières professionnelles concernées », alertent les services de l’Etat dans le département et le ministère de l'Agriculture.

Sur la Côte d’Azur, une vingtaine d’élevages porcins sont recensés. Et, au total, une soixantaine d’exploitations détiendraient actuellement au moins un porc, selon la Chambre d’agriculture du département. « Et d’après les infos que nous avons eues, ça paraît inévitable que nous soyons touchés », avance Frédéric Foncel, qui élève avec sa femme Isabelle des porcs noirs fermiers mais aussi des ovins et des caprins en agriculture bio, sur le secteur de Saint-Vallier-de-Thiey, près de Grasse.

Transmise par les sangliers sauvages

La peste porcine africaine, qui s’est installée dans la partie orientale de l’Allemagne après avoir touché la Belgique en 2018, peut être transmise lors de contacts directs ou indirects entre des élevages et des sangliers sauvages contaminés.

« Et des sangliers, il y en a autour de nous, poursuit Frédéric Foncel. Les chasseurs du coin en auraient justement abattu près d’une centaine ces derniers jours. Nos animaux évoluent en plein air. Nous avons déjà des grillages avec électrification intérieur et extérieur et des moyens de biosécurité. Mais nous sommes quand même très inquiets. D’autant plus que nous n’avons encore obtenu aucun détail concernant les éventuelles indemnisations si nous venions à être impactés. »

« Prendre la situation au sérieux »

Les acteurs de la filière essaient avant tout de ne pas en arriver là. « Nous mettons en place des audits des exploitations pour évaluer les risques en lien avec les Groupements de défense sanitaire [GDS], explique Michel Dessus, le président de la Chambre d’agriculture locale. On va former les gens, corriger ce qui doit l’être, mais en attendant, il ne faut pas créer d’affolement. Simplement prendre la situation au sérieux. »

En plus des préconisations faites aux éleveurs (éviter les contacts avec des animaux sauvages, déclarer les bêtes malades…), le ministère de l’Agriculture met également en garde les chasseurs et les voyageurs. Si les premiers sont invités à « signaler rapidement tout sanglier mort », il est demandé aux seconds « d’éviter de ramener de la viande ou des produits à base de porcs ou de sangliers » d’un pays infecté par la PPA.