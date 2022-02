Attention : si vous poursuivez la lecture de cet article, vous risquez d’avoir une envie soudaine et irrépressible de chausser skis, snowboard ou raquettes, et de filer directement en vacances à la montagne. Car nos lecteurs se sont surpassés, cette semaine, en nous faisant parvenir leurs plus beaux clichés de paysages glaciaux et de grands espaces hivernaux.

Pics montagneux enneigés, cascades de glace, stations de sport d’hiver, couchers de soleil en forêt… Il y en a pour tous les goûts – même s’il faut bien sûr aimer le blanc. Vous pouvez retrouver toutes les contributions de nos internautes ci-dessous, et participer aussi, si le cœur vous en dit.