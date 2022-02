Emmanuel Macron sera à Belfort ce jeudi pour un déplacement consacré à la stratégie énergétique française, annonce l’Elysée ce mardi après-midi. A cette occasion, le chef de l’État , qui n’a toujours pas officialisé sa candidature à la présidentielle, « présentera sa vision de notre politique énergétique, qui s’appuie notamment sur les économies d’énergie, sur le développement des énergies renouvelables et sur la relance du nucléaire français », précise le communiqué. Le discours est prévu à 15h15 ce jeudi.

Six nouveaux réacteurs de type EPR… Voire plus ?

C’est sur ce volet de la « relance du nucléaire français » qu’Emmanuel Macron est particulièrement attendu. Le président de la République devrait préciser son allocution du 9 novembre dernier. « Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays », avait-il annoncé. Selon France Info, Emmanuel Macron devrait confirmer le lancement de six nouveaux réacteurs classiques. Mais ça pourrait être plus, selon Les Echos qui dit tenir cette information d’une source proche du dossier. Cette dernière précise que ces mises en chantier doivent être annoncées à la fois pour le court terme et pour le moyen terme. Contacté par « 20Minutes », l’Elyse ne confirme pas ces informations.

Aller au-delà du scénario de travail demandé à EDF ?

Cela reviendrait alors à aller au-delà du scénario de travail confié à EDF. Dans un courrier du 12 septembre 2019, Elisabeth Borne (ministre de la transition écologique et solidaire) et Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, avaient donné une feuille de route précise à Jean-Bernard Levy, PDG d’EDF, pour « être en mesure de répondre à l’exécution d’un programme de construction de trois paires de réacteurs sur trois sites distincts. »

Par le passé, le gouvernement avait assuré ne pas vouloir prendre de décision sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France tant que celui de Flamanville ne serait pas mis en service. Or, ce ne devrait pas être avant le printemps 2023, EDF ayant annoncé un nouveau retard le 12 janvier dernier. L’énergéticien l’explique « par un contexte industriel rendu plus difficile par la pandémie ». L’estimation du coût de ce nouveau réacteur passait lui de 12,4 à 12,7 milliards d’euros.

Pour rappel, la mise en service de ce réacteur nouvelle génération était prévue pour 2012. Et son coût initial était estimé à 3,4 milliards d’euros.