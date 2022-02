Ça y est, les vacances d'hiver sont là ! Enfin, pour les chanceux de la zone B seulement. Les autres attendent encore leur tour pour filer à la montagne et prendre un bon bol d’air bien mérité. D’accord, on peut s’évader un peu en regardant les JO d'hiver à la télé (ou en les suivant sur 20 Minutes), mais il faut avouer que la neige artificielle de Pékin, ça ne fait pas le même effet…

Alors, vacanciers, randonneurs et baroudeurs, on compte sur vous ! Pour consoler un peu ceux qui sont coincés au bureau ou à l’école, envoyez-nous vos plus belles photos de montagnes enneigées, vos images de grands espaces et de forêts hivernales, vos clichés préférés au grand air. On veut s’évader, et surtout respirer !

Ça vous intéresse ? Alors envoyez-nous vos plus belles photos de grands espaces hivernaux dans le formulaire ci-dessous. Les meilleures seront sélectionnées pour paraître sur notre site, nos réseaux sociaux et dans notre journal. A vos appareils et/ou vos téléphones !