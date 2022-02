Le bilan s’alourdit. Le cyclone Batsirai, qui a quitté Madagascar ce lundi matin sans toucher les principales villes, a fait 20 morts selon un dernier bilan des autorités.

En parallèle, les inondations ont ravagé le « grenier à riz » du centre de l’île faisant craindre une aggravation de la situation humanitaire, a alerté l’Unicef.

« Batsirai a quitté Madagascar ce matin à 07H00 pour sortir sur le golfe du Mozambique », a déclaré Jean Benoit Manhes, représentant adjoint de l’Unicef à Madagascar. Selon le dernier bilan du Bureau de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), 20 personnes ont été tuées et 55.000 ont dû quitter leur foyer.

L’Unicef craint que de nombreuses victimes soient des enfants

Le cyclone tropical avait atterri dans la nuit de samedi à dimanche sur la côte est de la grande île de l’océan Indien avec de fortes pluies et des rafales de vent allant jusqu’à 165 km/h, après avoir frappé l’île française de la Réunion. L’Unicef craint que de nombreuses victimes soient des enfants, dans un pays où ils représentent plus de 50 % de la population.

Le cyclone a d’abord touché une zone côtière de 150 km de long peu densément peuplée et agricole. Avant de se diriger vers l’ouest à l’intérieur des terres, provoquant des crues de rivières qui ont dévasté les rizières du « grenier à riz » de Madagascar, dans le centre du pays, selon l’Unicef.

« L’impact du cyclone ne se termine pas aujourd’hui, il va durer plusieurs mois notamment sur l’impact agricole », a mis en garde Manhes. Un des pays les plus pauvres du monde, Madagascar avait déjà été frappée un mois plus tôt par une tempête tropicale meurtrière, Ana, qui avait fait 55 morts sur l’île et des dizaines de milliers de sinistrés.