Alors qu’un sommet européen sur la décarbonation de l’aviation se tient actuellement à Toulouse, l’ avionneur ATR a voulu montrer qu’un premier pas vers une baisse des émissions était à portée de main. Le constructeur d’avions régionaux, implanté à Blagnac, a annoncé jeudi qu’il avait réalisé une série d’essais au sol et en vol avec son prototype ATR 72-600 grâce à 100 % de biocarburant.

Baptisé « sustainable aviation fuel » (SAF) en anglais, celui utilisé par le ATR a été produit grâce à des déchets et des résidus de matériaux bruts renouvelables, notamment des huiles de cuisson usagée. Une campagne d’essais qui doit permettre à l’avionneur de certifier ses appareils définitivement à l’horizon 2025.

