Elle se plaît dans les eaux tropicales du golfe du Mexique, son lieu de ponte. Mais la tortue de Kemp s’aventure aussi dans les eaux un peu plus froides de l’Atlantique Nord. Le cadavre d’un de ces reptiles a ainsi été découvert mercredi sur une plage à Paimpol dans les Côtes-d’Armor. Dès l’alerte donnée, Yann Guillozo, responsable aquariologie du Grand Aquarium de Saint-Malo s’est rendu sur place pour récupérer l’animal qui sera transféré dans les prochains jours vers l’Aquarium de la Rochelle, où est implanté le centre d’études et de soins pour les tortues marines.

La tortue de Kemp fait partie des sept espèces de tortues marines. Mesurant entre 58 et 70 centimètres, c’est aussi la plus petite. La découverte de cette tortue sur une plage bretonne est un événement pour les scientifiques tant l’espèce est rare. Menacée d’extinction, elle figure en effet sur la liste rouge de l’Union internationale de la conservation de la nature (UICN), victime « de l’activité humaine (pêche au chalut, braconnage, pollution…) », précise le Grand Aquarium de Saint-Malo.

Les conseils en cas d’échouage d’un animal

Avec la découverte de ce cadavre, l’établissement en profite au passage pour rappeler les recommandations en cas d’échouage d’un animal, mort ou blessé. Il ne faut ainsi surtout pas manipuler l’animal afin d’éviter tout risque de transmission de maladie.

Les personnes sont par contre invitées à relever les informations essentielles et à prendre des photos et à contacter l’observatoire Pelagis s’il s’agit d’un mammifère marin et le Centre d’études et de soins des tortues marines pour ces espèces.