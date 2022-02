Les dindes ne deviendront pas le dindon de la farce. C’est du moins l’objectif d’une délégation d’élus écologistes, de la France Insoumise, ainsi que des membres de l'association antispéciste L214. Ils se sont rendus ce mercredi au siège du ministère de l’Agriculture pour exiger des réponses sur le transport des dindes en France.

Devant l’entrée, une poignée de militants L214 ont déployé une banderole sur laquelle était écrit « Stop au transport illégal des dindes », avec des photos de cages dans des camions.

Transport des animaux - Toujours aucune réponse depuis près d’un an, nous nous sommes rendus cet après-midi directement devant le ministère de l’Agriculture pour obtenir des réponses sur #Blancafort et le transport des dindes. https://t.co/qk8CoNVNrD pic.twitter.com/WSGI5jPqPZ — Caroline Roose 🌍 🐟 🌳🌻 (@CarolineRooseEU) February 2, 2022

Debout les dindes

Prises notamment à l'abattoir de Blancafort (Cher) selon l’association, ces images montrent des équipements qui ne permettent pas aux volatiles de se tenir debout, ce qui est contraire à la réglementation, dénonce L214.

Plus d’un an après avoir constaté une première fois le non-respect de la réglementation à l’arrivée de camions à cet abattoir, L214 est venu « chercher des réponses à (ses) questions jusque-là ignorées par le ministère ».

Rendez-vous mi-février

L’association était accompagnée de quatre élus : les eurodéputés Caroline Roose et Claude Gruffat (Verts/EELV) et leur collègue Manuel Bompard (GUE/NGL, LFI), ainsi que le député Bastien Lachaud (LFI). « On a envoyé deux courriers sans réponse, la moindre des choses aurait été de nous recevoir », a déploré Caroline Roose. Les élus ont finalement obtenu un rendez-vous, fixé à mi-février.

Ils ont rappelé l’audition mi-juillet de la directrice adjointe de l’alimentation Emmanuelle Soubeyran devant la commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport du Parlement européen. Audition au cours de laquelle elle s’était engagée sur une mise en conformité des équipements de transports, ont-ils souligné.

🔴 Refus net et explicite de recevoir #L214 par @E_Soubeyran et @agri_gouv !

Après de longues négociations, les élus seront eux reçus le 14 février. On ne lâche rien. #TransportDeLaHonte pic.twitter.com/ZmKzZHGTdS — L214 éthique & animaux (@L214) February 2, 2022

En attente d'« explications claires »

Or, lors d’une seconde visite à l’automne à Blancafort, ils affirment avoir constaté que ce n’était pas le cas. « S’il n’y a aucun problème, on ne comprend pas qu’on ne nous laisse pas visiter les installations », a déploré Manuel Bompard, ajoutant que les élus attendaient désormais des « explications claires » du ministère.

En décembre 2020, la préfecture du Cher avait mis en demeure l'abattoir de Blancafort, menacé de suspension d’agrément à la suite d’une inspection. La mesure avait été levée au bout de 48 heures, mises à profit pour « se conformer à la réglementation dans le domaine de la protection animale », selon la préfecture.