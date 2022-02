A compter du 1er mars, les professionnels en fourgonnettes, fourgons et poids lourds qui ont une vignette Crit’Air 5 n’auront plus le droit de rouler dans la quasi-totalité des rues de Toulouse, ainsi que dans une partie de celles de Colomiers et Tournefeuille. Une mesure qui s’appliquera de jour comme de nuit, 7 jours/7.

Après plusieurs mois d’attente, le gouvernement vient en effet de publier le décret d’application permettant aux métropoles de mettre en œuvre leur Zone à faibles émissions – mobilité (ZFE-m). Cette mesure vise à limiter la pollution de l’air, en prévoyant une zone où les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler.

Le périmètre de la Zone à faible émission de la métropole toulousaine. - Toulouse Metropole

Celle-ci s’étend sur un périmètre de 72 km2, elle est ceinturée par la rocade Arc-en-Ciel et le Fil d’Ariane à l’Ouest, la rocade Est et le périphérique au Nord et au Sud, mais l’ensemble de ces grands axes de circulation ne sont pas concernés. Seule la portion de la rocade ouest entre les échangeurs de Langlade et des Minimes sont compris dans la ZFE, ainsi que l'A624, entre l’échangeur de Purpan et la jonction avec le Fil d’Ariane.

Des dérogations à l’étude

Une mesure qui s’appliquera progressivement. Après les fourgonnettes et fourgons Crit’Air 5 le 1er mars, les restrictions s’appliqueront le 1er septembre aux poids lourds et véhicules utilitaires certifiés Crit’Air 4. « Puis aux particuliers et utilisateurs de deux-roues motorisés équipés de vignettes 4, 5 et non classés à partir du 1er janvier 2023. En 2024, ce sont les véhicules munis d’une vignette Crit’Air 0, 1 et 2 qui pourront circuler au sein de la ZFE-m, sauf dérogations en vigueur », indique Toulouse Métropole dans un communiqué.

Des dérogations sur lesquelles la collectivité est encore en train de statuer, notamment sur la question des véhicules de collection. Pour que personne ne reste aux portes de la ville, des aides financières ont été mises en place depuis l’année 2020 sous forme de prime afin que les propriétaires des véhicules les plus polluants le changent.

« Après les deux concertations que nous avons déjà organisées, je souhaite approfondir le dialogue sur la mise en place de la ZFE avec tous ceux qui seront impactés. Aussi, j’annonce aujourd’hui la création d’un comité de suivi intégrant professionnels et usagers de la route afin d’évaluer régulièrement l’impact de ce déploiement », a indiqué Jean-Luc Moudenc, le président LR de la métropole.

Cette ZFE est en effet jugée beaucoup trop restrictive par certains usagers, comparativement à d’autres métropoles françaises. D’autres se demandent qui la fera réellement appliquer.