Trombes d’eau, vents tourbillonnant et forte houle, voilà le menu qui attend l’île de la Réunion pour les prochaines heures. En raison du passage du cyclone Batsirai, qualifié d'« intense » et qui est actuellement à 285 km au nord des côtes réunionnaises, dans la nuit de mercredi à jeudi, l’île passera en alerte rouge cyclonique à partir de 19 heures, indique la préfecture.

« Le système dépressionnaire devrait passer au plus près de La Réunion le jeudi 3 février 2022 vers 4 heures du matin, à une distance comprise entre 120 et 200 km au nord de La Réunion. Une dégradation des conditions météo (vent, pluies, houle) se produira dès ce soir et se poursuivra tout au long de la journée de jeudi, même après le passage du cyclone », explique la préfecture.

Les rayons d’eau minérale réapprovisionnés plusieurs fois

Pour se protéger, la population réunionnaise doit « se mettre à l’abri d’ici 19 heures », et « ne sortir en aucun cas à partir de 19 heures ». La circulation est interdite, sauf pour les services de secours et les services concourant à la gestion de crise, précise le plan Orsec Cyclones. Des bulletins météorologiques et des consignes officielles seront transmis par les radios et télévisions locales ainsi que les différents sites Internet d’informations.

Signe que les habitants prennent la menace très au sérieux, les grandes surfaces connaissent depuis lundi une affluence accrue comparée à celle notée habituellement en début de mois. Réapprovisionnés plusieurs fois dans la journée, les rayons d’eau minérale et de conserves sont particulièrement visités. Le dernier passage d’un cyclone à proximité de la Réunion remonte à mars 2018. Nommé Dumazile, le phénomène avait provoqué des inondations et des crues impressionnantes.