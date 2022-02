Ils entendent dénoncer le modèle productiviste breton et faire émerger une agriculture « plus respectueuse du vivant. Une quinzaine d’associations environnementales et de syndicats, dont la Confédération paysanne et Attac, ont annoncé mardi la création d’une coordination en Bretagne. « Le système va droit dans le mur sans souci ni des dommages irréversibles sur l’environnement et sur la santé des populations, ni des générations futures. Il y a urgence à le changer et à redéfinir les orientations », écrit dans un communiqué la Coordination pour une agriculture sociale et environnementale en Bretagne (Caseb).

L’objectif est de parvenir à développer « une nouvelle politique qui favorisera une agriculture véritablement nourricière, créatrice d’emplois de paysans et de salariés avec pour objectif le quadruplement du nombre de paysans », des emplois « durables et correctement rémunérés » qui contribueront « à enrayer la désertification des zones rurales », poursuit la Caseb.

Ils réclament la suppression de la cellule Demeter

Le versement des aides publiques devra être « conditionné à une réelle transition écologique et sociale de l’agriculture bretonne », ajoutent les membres fondateurs, estimant qu'« une poignée d’acteurs influents a trop d’intérêts à ce que rien ne change » dans la région. La coordination demande également la suppression de la cellule Demeter, mise en place par l’Etat officiellement pour lutter contre l'« agribashing ». Car, selon la Caseb, les gendarmes de Demeter sont « chargés de contrôler les organisations critiques envers le système dominant, voire d’intimider les défenseurs du vivant ». « Les lanceurs d’alerte et les victimes du système sont priés de se taire, au nom d’une loyauté qui ressemble plutôt à une omerta », assure-t-elle.

« Nous avons la volonté d’inverser la tendance, de passer d’une agriculture productiviste avec tous ses effets négatifs à une agriculture respectueuse de la nature, des humains et créatrice d’emplois », a expliqué René Louail, l’un des porte-paroles de la Caseb.