« Ticket s’il vous plaît ». Pour la première fois en France dans un parc national, un « permis de visite » sera expérimenté. Et ce sera pour accéder à la calanque de Sugiton, une petite crique de Méditerranée surfréquentée (jusqu’à 1.500 personnes/jour en été) et menacée d’érosion, au cœur du parc national des Calanques à Marseille. Cette décision est la réalisation d’une hypothèse envisagée en début d'année dernière.

Réservation gratuite, des tests dès les weekends de mai

« Il y a vrai problème d’érosion sur ce site qui a un peu de terre, pas que de la roche, et où des pins notamment sont en danger de déchaussement », a expliqué un porte-parole du parc, en confirmant l’information initiale du quotidien La Provence. D’autres raisons ont amené le parc à réglementer l’accès à Sugiton : le fort risque incendie dans cette zone et le caractère « de ressourcement et d’apaisement » des lieux, « qui n’était plus du tout garanti ».

Du 15 juillet au 15 août, « au minimum », les visiteurs devront désormais réserver leur place en ligne, gratuitement, sur une plateforme dédiée. Objectif : limiter à « 200 à 300 personnes maximum par jour » le nombre de visiteurs, selon le parc. La mesure devrait être « testée » dès les weekends de mai ou juin, avec des modalités « en train d’être finalisées et sur lesquelles nous prévoyons une communication en mars ». Des contrôles des « permis » seront faits à deux points d’entrées de la calanque « et même en fond de calanque » selon le parc.