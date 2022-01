Il avait pêché​ mille oursins en quelques heures : près de Marseille, un homme a été surpris par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) et du Parc marin de la Côte Bleue, qui ont remis ses proies à l’eau.

Le 29 décembre, des agents de protection de l’environnement patrouillaient au niveau du littoral du parc marin de la Côte Bleue, la saison étant propice à la pêche d’oursins, un fruit de mer prisé « pour les fêtes », a indiqué Emilie Desmarest, cheffe de l’unité Est de l’OFB dans les Bouches-du-Rhône.

« Des sacs entiers d’oursins »

« On a repéré ce chasseur sous-marin car il faisait des apnées courtes, sans se déplacer, ce qui est typique de la pêche d’oursins », a-t-elle ajouté. En l’observant avec des jumelles pendant plusieurs heures, Emilie Desmarest et son collègue ont vu l’homme remonter des sacs entiers d’oursins, « alors que pour les particuliers, c’est limité à quatre douzaines par personne dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ».

Finalement interpellé par les agents, l’homme a donné sa collecte – 985 oursins – sans opposer de résistance, « conscient de ne pas être dans les clous », allant même jusqu’à guider la police de l’environnement vers les falaises aux pieds desquelles il entreposait ses prises.