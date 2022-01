La naissance de ce projet, dont les Marseillais entendent parler depuis des années, semble toute proche. Selon nos informations, à la rentrée 2022, les voitures les plus polluantes de Marseille ne pourront plus circuler dans une vaste zone de 19,5 km² de la deuxième ville de France, dont l’essentiel de son hypercentre, conformément aux dispositions gouvernementales. 20 Minutes fait le point sur l’installation de cette zone à faible émission, dite aussi ZFE, dessinée par la métropole ​d’Aix-Marseille et qui concernerait, à terme, pas moins de 300.000 Marseillais.

C’est quoi déjà une ZFE ?

Le projet de Zone à faibles émissions vise à restreindre la circulation dans les grandes agglomérations aux véhicules jugés les plus polluants. Quatre ZFE existent déjà en France, dans la métropole Lyon, Grenoble, Ville de Paris et Grand Paris. La récente loi Climat et résilience prévoit l’extension de ce dispositif à toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants d’ici à 2025. Contacté par 20 Minutes, le ministère de la Transition écologique et solidaire confirme que le décret d’application pour ces villes sera pris « dans quelques semaines ». A Marseille, un périmètre a été arrêté dès 2019, avec 19 km² recouvrant le cœur de la cité phocéenne, délimité par le Prado, Rabatau, le Jarret, Plombières et intégrant Euromed.

Quand cela sera-t-il mis en place à Marseille ?

Repoussée à plusieurs reprises, notamment à l’initiative de la nouvelle municipalité de gauche qui craignait que d'exclure les plus précaires, la ZFE de Marseille entrerait en vigueur en « septembre prochain », selon plusieurs sources concordantes interrogées par 20 Minutes. « Nous avons eu une réunion avec la métropole le 13 décembre dernier », confirme Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille en charge des mobilités. « Il n’y a pas de retard dans le calendrier, insiste-t-on du côté de la métropole. C’est quelque chose de complexe à mettre en place. Il y a eu aussi un changement d’exécutif à la tête de la mairie. Donc ça prend du temps. »

Quel est le calendrier d’ici là ?

Selon nos informations, la consultation publique va être lancée le 17 janvier. « La métropole voulait que cela dure jusqu’au 17 février, mais j’ai souhaité que cela dure jusqu’au 1er mars, pour qu’il y ait vraiment le temps que chacun puisse participer », affirme Audrey Gatian. La consultation se fera en ligne et dans les mairies de secteur. La métropole précise par ailleurs que l’ensemble de ces consultations va ensuite être analysé, avant la pose durant l’été 2022 de « centaines de panneaux pour indiquer et délimiter la zone. »